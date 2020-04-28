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Кремль рассказал о «большом выступлении» Путина

Москва, 28.04.2020
  • Кремль рассказал о «большом выступлении» Путина

ТАСС

Как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Владимир Путин запланировал «большое выступление» на совещании с губернаторами и членами правительства. Выступление начнется 28 апреля после 15:00 по московскому времени.

Чиновник пояснил, что речь пойдет об оснащении «регионов коечными местами, в целом готовности медицинской инфраструктуры» в связи с распространением коронавирусной инфекции.

На совещании ожидаются отчеты главы Роспотребнадзора Анны Поповой и мэра Москвы Сергея Собянина, главы Минздрава Михаила Мурашко, губернаторов Мурманской, Сахалинской и Белгородской областей, врио губернаторов Иркутской области и Севастополя. Песков уточнил, что все чиновники выйдут на связь с президентом в режиме видеоконференции. Помимо этого ожидается вступительное слово Путина, сообщил Песков журналистам. Также представитель Кремля уточнил, что у президента Путина запланировано подобная часть выступления, но он не стал анонсировать ее раньше времени.

«Я не буду ничего анонсировать, давайте дождемся этого совещания», - сообщил Песков журналистам.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».

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