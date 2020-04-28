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Рекордный отток валюты не должен пугать

Москва, 28.04.2020
В марте российские банки вернули клиентам 6,2 млрд долларов валютных вкладов на фоне массового закрытия долларовых депозитов.
#Финансы
#Банки
#Экономика
  • Рекордный отток валюты не должен пугать

Фото из открытых источников

За минувший март отечественные банки вернули клиентам средства со счетов в иностранных валютах на сумму 6,2 млрд долларов. При этом 1,2 млрд долларов банки смогли покрыть за счет возврата ранее выданных валютных займов. Такие расчеты сделали в Райффайзенбанке на основе опубликованной ЦБ статистики.

«По итогам марта запасы свободной валюты у банков сократились почти на треть — с 13,8 до 9,4 млрд долларов», —  сообщает портал Finanz со ссылкой на аналитиков банка. Уточняется, что это средства банков на зарубежных депозитах и корсчетах сверх той суммы, которую сами банки должны клиентам по расчетным счетам.

Таким образом, чистый отток валюты по кредитно-депозитным операциям составил 4,8 млрд долларов.

Львиную долю средств забрали частные лица. С розничных депозитов было снято 5 млрд долларов, компании забрали со своих счетов 1,2 млрд долларов.

В итоге, отток валюты физлиц стал рекордным за все время доступной на сайте ЦБ статистики, констатирует издание.

Ряду банков пришлось занимать валюту у Минфина. Последний по итогам месяца поделился с банковской системой двумя с половиной миллиардами долларов. Тем самым поток валюты к банкам со стороны бюджета вырос до 3,6 млрд долларов.

Но это не критично для российской финансовой системы. Во-первых, объясняет старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова, объем валютных запасов в российских банках давно не был большим, в последний год он совершенно точно сокращался за счет меньшего спроса населения на валюту и проводимой банковской системой политики микроскопических процентных ставок по валютным депозитам.

Во-вторых, все это усилилось на фоне отсутствия движения потоков свежих финансов: бизнес-процессы поставлены на паузу, деньги практически не циркулируют в системе. Фактически, происходящее — это следствие стратегии ЦБ и банков и не более того. У населения валюта есть, констатирует аналитик.

Как отмечает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, регулятор в последнее время активно продавал валюту на рынке с целью поддержать рубль, так что ЦБ может быть не так щедр при обращении к нему коммерческих банков за валютными кредитами, как тем того хотелось бы. Поддержка рублю нужна на фоне кризиса в экономике, нарастающего с продлением карантина и локдауна, а также после решения о снижении ключевой ставки. Это делает национальную валюту менее интересной для операций carry trade.

По мнению эксперта, некая роль «кэрри трейдеров» в снижении валютной ликвидности российских банков тоже может быть: они видят снижающийся спрэд ставок, и их уже не совсем устраивает соотношение риск/доходность.

Банковская система РФ, уверен Антонов, может столкнуться с дополнительным снижением валютной ликвидности с приближением лета и сезона отпусков, который, можно надеяться, все-таки состоится.

Добавим, что данные за апрель будут представлять не меньший интерес. Появятся они, правда, примерно через месяц. Все же, можно уверенно предполагать, что риски для банковской системы в настоящий период действительно невелики.

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