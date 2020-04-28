Роспотребнадзору поручено подготовить план по снятию карантина

Глава российского кабмина Михаил Мишустин дал поручение Роспотребнадзору разработать концепцию по смягчению или снятию введенных карантинных ограничений в срок до 29 апреля. Аналогичные поручения получила вице-премьер Татьяна Голикова, передает «Интерфакс».

Уточняется, что, прежде всего, от указанных чиновников ожидают рекомендации по смягчению или снятию карантина «в условиях завершения пандемии данной инфекции и соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ».

Помимо этого премьер поручил Минздраву и Роспотребнадзору представить собственные расчеты по увеличению объема коечного фонда регионов, которые находятся в зоне риска из-за распространения коронавирусной инфекции, «с применением повышающих коэффициентов» для центральных регионов и городов-миллионников. При расчете необходимо взять за основу различные сценарии развития пандемии. Также ведомства будут обязаны представить план по переводу больных с коронавирусной инфекцией из непрофильных больниц в другие медучреждения либо на амбулаторное лечение.

В общей сложности в России по данным на 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции, что превысило показатели Китая на пике эпидемии в стране. Напомним, в КНР остановился прирост больных на отметке в 82 тыс. инфицированных. Также Россия обошла Иран, где насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза.