В течение двух месяцев рубль может попасть в «ножницы»

Ситуация парадоксальная: цены на нефть почти рухнули в пропасть, а рубль при этом потерял не так уж много. Почему? И что происходит с долларом на глобальном рынке? Об этом мы попросили рассказать старшего экономиста банка «Открытие» Максима Петроневича.

— Почему рубль сравнительно спокойно реагирует на происходящее на рынке нефти?

— Причин у этого явления две. Первая: нет достаточного спроса на импортные товары и услуги в связи с тем, что население находится на режиме самоизоляции. Вторая: нет сильного оттока капитала из страны.

Валютный рынок находится в состоянии довольно зыбкого равновесия. Мы не видим провала рубля из-за того, что в условиях карантина потребительский спрос очень резко сократился и ритейлеры не закупают импортную продукцию в ощутимом количестве, продавая, как мне кажется, продукцию из запасов. Во-вторых, многие торговые организации сталкиваются с сокращением входящего денежного потока, но при этом им необходимо сохранять операционные затраты. Сейчас непонятно, когда будет снят режим самоизоляции: произойдет это в мае, июне, — и поэтому сектор торговли не спешит возобновлять импортные покупки. Кроме того, Банк России проводит регулярные интервенции, которые достигают 20–25 миллиардов рублей в день, что помогает стабилизировать рынок. По этим причинам рынок слабо реагирует на внешние факторы.

— Долго ли так будет продолжаться? Не увидим ли мы в недалеком будущем резкое падение курса рубля?

— Я думаю, что реакция обязательно будет, но политика Банка России смягчит последствия. По моим оценкам, в течение последующих двух месяцев мы можем попасть в «ножницы». Произойти это может, когда поступление выручки от экспорта очень сильно снизится. Традиционно существует лаг (примерно шесть-восемь недель) между наблюдаемыми ценами на нефть и возвратом экспортной выручки. Так что до последнего момента в страну поступала выручка от нефти, которая была продана по февральским ценам (50–55 долларов за баррель). Сейчас эта выручка будет очень резко снижаться. С учетом тех цен, что мы видим сейчас, ее локальный минимум будет ориентировочно в июне.

Тогда же может начаться ослабление противоэпидемических мер, действующих в России. Население начнет более активно потреблять и осуществлять отложенные покупки, активизируется завоз импортной продукции. Если будет открыта граница хотя бы с одной страной, где можно отдохнуть, то можно ожидать и всплеска спроса на валюту в туристических целях. Как раз в июне или в конце мая, когда предложение валюты будет очень низким, а спрос на нее начнет восстанавливаться, не исключено, что можно ожидать некоторого ослабления рубля.

— А насколько сильно влияет на ситуацию спрос на валюту со стороны компаний?

— Насколько я понимаю, промышленные предприятия стараются сохранять непрерывность деятельности. Соответственно, они сохраняют и объем спроса на комплектующие иностранного производства. Однако, по экспертным оценкам, спрос на комплектующие не превышает трети импорта. Оставшиеся две трети составляет потребительский и инвестиционный спрос. И то и другое в текущих условиях временно сильно сжимается.

— С рублем более или менее разобрались. А чем сейчас определяется динамика пары доллар/евро?

— Сейчас особенно четко видно, что эта динамика определяется политикой центральных банков. Она также зависит от объемов ликвидности, которые ФРС и ЕЦБ вливают в свои экономики для борьбы с последствиями распространения коронавируса и со снижением экономической активности. В этом плане эти два центральных банка ведут разную политику.

ЕЦБ не предпринял пока сколько-нибудь масштабных действий, кроме того, что с июня в рамках программы поддержки снизит на 0,25 процентного пункта ставку для предоставления банками рефинансирования кредитов малому и среднему бизнесу. При этом объемы таких программ поддержки невелики по сравнению с обсуждаемыми в США. В США ФРС уже выделила по разным программам два триллиона долларов, и обсуждается вливание еще 2,3 триллиона, которые будут направлены на выкуп муниципальных и ряда других облигаций с рынка и на кредиты банкам. Это означает, что баланс ФРС, то есть объем выпущенной долларовой ликвидности, увеличится примерно в два раза. Будет то же самое, что было в 2009 году. Соответственно, в условиях избыточного предложения доллара он может начать дешеветь по отношению к другим валютам.

— США принимают целый ряд мер для стимулирования экономики. Не увеличивает ли это приток инвестиций в страну и, соответственно, спрос на доллар?

— Экономические проблемы из-за коронавируса есть во многих странах. Так что, скорее всего, правительства по всему миру будут принимать меры по восстановлению экономической активности внутри своих стран. Что же касается США, то там ставки сейчас довольно низкие, чтобы дополнительно привлекать иностранных инвесторов, к тому же им должно хватить достаточно дешевых собственных денег.

В краткосрочной перспективе можно ожидать роста спроса на доллар: биржевые индексы существенно просели и сейчас или немного позже хорошее время для покупки акций американских компаний. В короткой перспективе тоже есть потенциал дополнительного снижения доходностей и роста цен, но он очень сильно ограничен. Однако с точки зрения портфельных инвесторов, которые вкладываются в облигации, доходность американских казначейских бумаг очень сильно снизилась и в среднесрочном периоде это будет играть против доллара. Так что краткосрочный приток, в качестве защитного актива, вполне возможен, но в перспективе доллар будет дешеветь относительно других валют.