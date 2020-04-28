Рынок вырос на выступлении президента

Режим самоизоляции в Москве и большинстве регионов продлят до 11 мая, а перерыв между майскими праздниками объявлены выходными днями. Об этом во вторник в ходе открытого совещания с членами правительства и главами регионов президент РФ Владимир Путин. Глава государства также дал распоряжение правительству подготовить новый пакет помощи населению и бизнесу, а также создать план нормализации деловой жизни в стране. Российский рынок акций на это отреагировал ростом.

Индекс Мосбиржи во вторник вырос на +1,61% до 2612,24 пунктов. Индекс РТС поднялся на +2,39% до 1109,6 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 19:54 мск стоила – 22,65 доллара за баррель (-1,5%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 74,23 рублей за доллар.

Акции нефтяных компаний показывали разнонаправленную динамику: обыкновенные котировки «Сургутнефтегаза» росли (+5,14%), а «префы» падали (-0,01%). Акции «Татнефти» хорошо торговались (обыкновенные +2,54%, «префы» +1,44%). Во вторник компания сообщила, что в рамках сделки ОПЕК+ остановит почти 40% скважин. В плюсе по итогам торговой сессии акции «Лукойла» (+1,90%), «Роснефти» (+0,68%), «Газпром нефти» (+1,88%), а котировки «Русснефти» (-0,24%) в минусе. По мнению экспертов, говорить о стабилизации ситуации на нефтяном рынке рано. Согласно подсчетам агентства Argus, доходы нефтяных компаний могут упасть в этом году на 20 млрд долларов.

Хуже рынка торговарись акции «Мечела» (обыкновенные -0,22%, «префы» -1,45%), «Полюса» (-1,36%) и «Полиметалла» (-0,09%).