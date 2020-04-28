Европейские эксперты призвали ЕС перейти к «гибким» санкциям против России

Международная кризисная группа (ICG), неправительственная организация со штаб-квартирой в Брюсселе, подготовила новый доклад, в котором призывает смягчить часть санкций против России в связи с событиями на Украине в обмен на помощь Москвы в установлении мира на юго-востоке Украины.

«У негибких санкций мало шансов изменить поведение (страны, против которых они введены),- поясняет позицию ICG Ольга Оликер, программный директор Группы по Европе и Центральной Азии.- В связи с этим мы призываем рассмотреть новый подход, который позволит отменить некоторые санкции в обмен на определенный прогресс с четким намерением вернуть отмененные санкции, если прогресса не будет».

Оликер считает, что ослаблять санкции следует не до достижения прогресса, а после. Причем, добавляет она, при достижении определенного прогресса нельзя отменять все санкции, а лишь какую-то их часть.

Позиция Евросоюза по отношению к санкциям против России, введенным якобы за ее участие в событиях на юго-востоке Украины, следующая: они (санкции) могут быть отменены после того, как будут полностью выполнены подписанные в 2015 году в Минске соглашения о прекращении огня.

«Москва считает, что она сделала все, что можно, для имплементации Минских соглашений и что теперь все зависит от Украины,- говорит Ольга Оликер.- Это значит, считают в России, что санкции никогда не будут отменены (поскольку Киев выполнять их не намерен)».

Авторы нового доклада ICG предлагают разрешить Москве доступ к определенным рынкам капиталов или ограниченным технологиям в нефтяном секторе в обмен на давление России на самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики с целью заставить их выполнять соглашение о прекращении огня и разрешить доступ международным наблюдателям.

Речь идет о том, пишет портал EURACTIV.com со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины, что поддерживаемые Россией вооруженные формирования Донбасса якобы запретили с 21 марта доступ на контролируемые ими территории наблюдателям из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

Критики ослабления европейских санкций против России боятся, что в случае отмены санкций и невыполнения Россией обязательств ЕС не сможет их вернуть, потому что по этому вопросу в объединенной Европе нет единства.

«Сохранение европейского единства в отношении политики, которая не работает, является лишь частичной победой,- уверена Ольга Оликер.- Единство, конечно, крайне важно, но при этом необходимо проводить и эффективную политику».

Четыре года, миновавшие после подписания Минских соглашений, так и не смогли установить на Донбассе прочное прекращение огня. Едва ли не единственным достижением в этом направлении можно считать успешные обмены пленными, согласованные между Москвой и Киевом с участием Германии и Франции на Нормандском саммите в декабре 2019 года. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил в минувшую субботу, что он не ждет результатов от встречи с коллегами по Нормандскому формату в режиме видеоконференции, которая должна пройти на этой неделе.

Главным препятствием на пути выполнения Минских соглашений является последовательность выполнения двух условий: возврата Украине контроля над границей между Донбассом и Россией, которую сейчас контролируют ДНР и ЛНР; и проведения местных выборов на Донбассе. Москва требует прописанной в Минских соглашениях последовательности, по которой Украина получает обратно контроль над границей после выборов, а Киев настаивает сначала на возврате границы и только после этого проведении выборов, то есть требует внести в Минские соглашения изменения.