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Школьникам запретят учиться по смартфонам

Москва, 28.04.2020
  • Школьникам запретят учиться по смартфонам

Из открытых источников

Согласно новым рекомендациям Минпросвещения по организации дистанционных занятий, смартфоны нельзя будет использовать при онлайн обучении из-за их вреда для здоровья детей. Также в рекомендация значатся ограничения по времени пребывания школьника за компьютером и регулярная гимнастика для глаз и физкультминутки, говорится в документе с которым ознакомились «Известия».

Специалисты отмечают, что существует реальная опасность для детского зрения из-за обучения по смартфонам, однако, далеко не каждая семья может себе позволить оснастить комнату школьника по последнему слову техники.

Уточняется, что рекомендации  рациональной организации электронного обучения выпущены ведомством 21 апреля. В Минпросвещения сообщили, что новые методические материалы потребовались, после появления информации о том, что в качестве электронного устройства для дистанционного обучения некоторые дети планируют использовать смартфоны. Чиновники предупреждают, что это несет большие риски для детского здоровья, среди которых «электромагнитное излучение маленький экран, малый размер символов и изображений, невозможность соблюдения рациональной рабочей позы, сильное напряжение мышц шеи и плечевого пояса». При этом перечня разрешенной для электронного обучения техники в документе не приводится, сообщается лишь, что рабочее место школьника дома должно быть оснащено «аппартно-программным комплексом» с использованием выносной клавиатуры. Из последнего фактора можно сделать выводы, что планшеты для учебы тоже не приветствуются, хотя напрямую эти этих устройства в документе не употребляются, пишет газета.

Также среди условий, отдельная комната для занятий и отсутствие в обозрении камеры посторонних предметов, не имеющих отношения к учебе. Документ предписывает согласование рабочего места ученика с педагогом. Специалисты отмечают, что требования к технике, используемой учениками для онлайн занятий, более жесткие и, как правило, более дорогие. Многим семьям такая техника не по карману, но в Минпросвещения предпочитают отмалчиваться, готово ли ведомство взять на себя расходы по оснащению рабочего места школьника для онлайн обучения, говорится в статье.

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