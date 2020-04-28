СМИ сообщают о банкротстве сети магазинов Fashion House

Компания Fashion House, которая владеет магазинами одежды, сообщила о своем банкротстве, сообщает газета «Ведомости». Сотрудникам уже было объявлено о прекращении деятельности, пишет издание.

В письме департамента персонала компании говорится в частности, что «руководство вынуждено признать нашу компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство». Также в обращении говорится, что последние деньги ушли на выплаты зарплат работникам. Два сотрудника магазинов сети, а также ее топ-менеджер подтвердили подлинность письма. В этой связи персоналии вынесли предложение о расторжении трудовых договоров.

Комментарий руководства издание не приводит, поскольку журналистам не удалось связать вице-президентом и территориальным директором сети. Последние выплаты сотрудники сети получили 27 марта, когда был выплачен аванс работникам. В течении месяца других выплат не поступало, в том числе не было оплат больничных и декрета.

Ранее СМИ сообщили о возможном банкротстве сети магазинов «Спортмастер». После ввода режима самоизоляции торговая сеть была вынуждена закрыть 314 торговых точек, из 434. Над 14 000 сотрудников нависла угроза увольнения без выходного пособия. Часть сотрудников устроили в колл-центры для онлайн обслуживания, оставшиеся были отправлены в отпуск с частичными выплатами.