Трамп сообщил, что он в курсе того, что происходит с Ким Чен Ыном, но не расскажет

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо осведомлен о том, что сейчас происходит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако, пока не собирается делиться этой информацией, передает «Интерфакс».

«У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему», - сообщил американский лидер на брифинге в Белом доме. Он также выразил уверенность, что у главы КНДР Ким Чен Ына «все хорошо».

Трамп также пообещал представителям прессы, что вся информация о состоянии Ким Чен Ыне станет известна им «в не очень отдаленном будущем». Напомним, ранее возникли предположения о болезни или даже смерти северокорейского лидера из-за того, что он с 11 апреля не появляется на публике.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что «не располагают официальной информацией» о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. Об отсутствии проблем со здоровьем у северокорейского лидера сообщил руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко. Он уверен в этом, поскольку в ходе личной беседы с послом КНДР тот не проинформировал российскую сторону об этом.