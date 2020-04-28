Вход/Регистрация Подписка

Трамп сообщил, что он в курсе того, что происходит с Ким Чен Ыном, но не расскажет

Москва, 28.04.2020
  • Трамп сообщил, что он в курсе того, что происходит с Ким Чен Ыном, но не расскажет

ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо осведомлен о том, что сейчас происходит с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, однако, пока не собирается делиться этой информацией, передает «Интерфакс».

«У меня есть довольно точное представление об этом, но я не могу сейчас говорить на данную тему», - сообщил американский лидер на брифинге в Белом доме. Он также выразил уверенность, что у главы КНДР Ким Чен Ына «все хорошо».

Трамп также пообещал представителям прессы, что вся информация о состоянии Ким Чен Ыне станет известна им «в не очень отдаленном будущем». Напомним, ранее возникли предположения о болезни или даже смерти северокорейского лидера из-за того, что он с 11 апреля не появляется на публике.

В Кремле, в свою очередь, заявили, что «не располагают официальной информацией» о здоровье лидера КНДР Ким Чен Ына. Об отсутствии проблем со здоровьем у северокорейского лидера сообщил руководитель рабочей группы по сотрудничеству Совета федерации и парламента Северной Кореи Олег Мельниченко. Он уверен в этом, поскольку в ходе личной беседы с послом КНДР тот не проинформировал российскую сторону об этом.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Миру грозит голод, России – перепроизводство продовольствия
    ООН предупредила – через несколько месяцев 265 млн человек на Земле могут столкнуться с критическим уровнем голода. Из-за коронавируса число голодающих вырастет вдвое. Россия на этом фоне – остров благополучия, хотя и не без собственных проблем
  2. «Жестокое окончание сланцевой революции»
    Самой большой проблемой для сланцевого сектора может стать даже не сам кризис с его отрицательными ценами, а дефицит новых скважин, потому что практически все буровые работы уже прекратились или будут прекращены в ближайшее время
  3. Россия не сможет напечатать денег
    Герман Греф заявил, что у властей нет достаточного количества денег для раздачи россиянам в период кризиса, как нет и возможности их напечатать. Почему?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама