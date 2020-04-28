Вход/Регистрация Подписка

В Благовещенске досрочно начнется строительство нового моста через Зею

Москва, 28.04.2020

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах Российской Федерации. В совещании приняли участие главы нескольких российских регионов, в том числе, губернатор Амурской области Василий Орлов. 

В ходе заседания Василий Орлов доложил Президенту о ситуации с мостом через р. Зею: 

«26 апреля на автодорожном мосту через Зею в Благовещенске произошло разрушение опорной части плиты проезжей части, что повлекло запрет на движение транспортных средств массой свыше 3,5 тонн, организацию реверсивного движения по одной полосе. Образуются «пробки». Ориентировочно продолжительность ремонта составит от 20 до 30 дней, предварительная стоимость – 20,0 млн. рублей. Капитальный ремонт моста запланирован на август 2020 года». 

Он отметил, что уже заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Стоимость реализации объекта за период 2021-2024гг. составляет 19 835 млн. рублей. 

«В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью ввода моста в эксплуатацию в возможно короткие сроки, просим рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 5 млрд. рублей в 2020 году. Со своей стороны, Правительство области готово обеспечить софинансирование из областного бюджета и гарантировать их освоение», - обратился к Владимиру Путину Василий Орлов. 

Президент дал соответствующее поручение Министерству финансов России. Это позволит начать строительство нового моста в короткие сроки. 

«Все конкурсные процедуры у нас завершены, выбран подрядчик, СК «Мост», который с успехом реализовал такой важный проект, как строительство мостового перехода через Амур. Это хорошая новость, что работы начнутся в этом году. Значит, новый мост появится раньше – в конце 2022 – 2023 году», - прокомментировал губернатор Амурской области.

«Эксперт» в Telegram
Поставить «Нравится» журналу «Эксперт»
Рекомендуют 94 тыс. человек

Новости партнеров

Токенизация упростит бизнесу доступ к ликвидности

Участники рынка надеются на максимально быстрое принятие законопроекта «О цифровых финансовых активах»

Масло выведут «под арбитраж»

Пока власти определяются со сроками введения нового норматива для растительных масел, крупные масложировые холдинги в срочном порядке изыскивают средства на модернизацию. Путь, который ЕС проходил в течении 14 лет, российский бизнес должен пройти максимум за пять лет

РСХБ удвоил поддержку птицеводов-экспортеров

В прошлом году Россельхозбанк выдал экспортерам мяса птицы около 56 млрд рублей, это более чем вдвое превышает показатели 2018 года

«В гонке онлайн-банков мы догнали лидеров»

Председатель совета директоров СКБ-банка Александр Пумпянский — об оптимальной доле онлайн-операций, затратах на онлайн-банкинг и будущем цифрового банкинга
Новости партнеров

Tоп

  1. Миру грозит голод, России – перепроизводство продовольствия
    ООН предупредила – через несколько месяцев 265 млн человек на Земле могут столкнуться с критическим уровнем голода. Из-за коронавируса число голодающих вырастет вдвое. Россия на этом фоне – остров благополучия, хотя и не без собственных проблем
  2. «Жестокое окончание сланцевой революции»
    Самой большой проблемой для сланцевого сектора может стать даже не сам кризис с его отрицательными ценами, а дефицит новых скважин, потому что практически все буровые работы уже прекратились или будут прекращены в ближайшее время
  3. Россия не сможет напечатать денег
    Герман Греф заявил, что у властей нет достаточного количества денег для раздачи россиянам в период кризиса, как нет и возможности их напечатать. Почему?
Русская индустрия
Революция в шести актах
#«желтые жилеты»
«Желтые жилеты» готовы до последнего драться с правительством Макрона по заветам покойного французского комика
«Я родился в великой стране»
#Металлообработка
Челябинский предприниматель Глеб Белич возвращает в Россию забытые технологии, производит высокоэффективное оборудование и готов делиться своими разработками
Рубль не по правилам
#Бюджетная политика
В этом году жесткость бюджетного правила наложилась на проблемы развивающихся рынков и санкции против России. В результате бюджетное правило, вместо того чтобы снизить волатильность курса рубля, увеличило ее и имеет все шансы раскачивать валютный рынок и ослаблять рубль и дальше
#
© 1995—2020 Группа «Эксперт»

18+

Политика конфиденциальности
Условия использования материалов

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС 77-31428 от «07» марта 2008 г.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия

Реклама