В Благовещенске досрочно начнется строительство нового моста через Зею

Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного характера в субъектах Российской Федерации. В совещании приняли участие главы нескольких российских регионов, в том числе, губернатор Амурской области Василий Орлов.

В ходе заседания Василий Орлов доложил Президенту о ситуации с мостом через р. Зею:

«26 апреля на автодорожном мосту через Зею в Благовещенске произошло разрушение опорной части плиты проезжей части, что повлекло запрет на движение транспортных средств массой свыше 3,5 тонн, организацию реверсивного движения по одной полосе. Образуются «пробки». Ориентировочно продолжительность ремонта составит от 20 до 30 дней, предварительная стоимость – 20,0 млн. рублей. Капитальный ремонт моста запланирован на август 2020 года».

Он отметил, что уже заключен госконтракт на строительство нового моста через Зею. Стоимость реализации объекта за период 2021-2024гг. составляет 19 835 млн. рублей.

«В связи со сложившейся ситуацией и необходимостью ввода моста в эксплуатацию в возможно короткие сроки, просим рассмотреть возможность выделения из федерального бюджета 5 млрд. рублей в 2020 году. Со своей стороны, Правительство области готово обеспечить софинансирование из областного бюджета и гарантировать их освоение», - обратился к Владимиру Путину Василий Орлов.

Президент дал соответствующее поручение Министерству финансов России. Это позволит начать строительство нового моста в короткие сроки.

«Все конкурсные процедуры у нас завершены, выбран подрядчик, СК «Мост», который с успехом реализовал такой важный проект, как строительство мостового перехода через Амур. Это хорошая новость, что работы начнутся в этом году. Значит, новый мост появится раньше – в конце 2022 – 2023 году», - прокомментировал губернатор Амурской области.