В России число носителей COVID-19 возросло еще на 6 тыс. за сутки

В России за минувшие сутки выявлено 6411 человек инфицированных новым коронавирусам, таким образом, общее число заболевших в стране достигло отметки в 93,5 тысяч, передает оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 6411 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 83 регионах, из которых активно как контактные и без клинических проявлений 2609 (40,7%) случаев», - говорится в сообщении штаба.

В общей сложности в России по данным на 28 апреля зарегистрировано 93 558 случаев (+7,4%) коронавирусной инфекции, что превысило показатели Китая на пике эпидемии в стране. Напомним, в КНР остановился прирост больных на отметке в 82 тыс. инфицированных. Также Россия обошла Иран, где насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза.

Антирекорд принадлежит Москве, где за сутки зарегистрировано 3075 новых заболевших, в том числе бесконтактных. В общей сложности в Москве количество заболевших возросло до 48 426, следует из данных штаба. Из больниц выписано 1110 человек, из них 606 - в Москве. За весь период выписано 8456 вылечившихся.

Напомним, в России до 30 апреля объявлены нерабочие дни. Об этом рассказал в своем послании президент РФ Владимир Путин. По словам главы государства, власти страны отслеживают всю информацию по статистике распространения коронавируса и готовы к сокращению периода карантина в случае улучшения ситуации.

В тот же день столичные власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения COVID-19. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе Сергея Собянина. Позже мэр столицы отметил, что пока не будет вводить в Москве пропускной режим из-за коронавируса, так как горожане «вели себя корректно».