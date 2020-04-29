Airbus: Что стоит за истерикой Гийома Фори

Европейские авиастроительный концерн Airbus представил удручающие результаты своей работы в первом квартале нынешнего года. Так, выручка группы сократилась на 15% и едва дотянула до 10,6 млрд евро.

Это произошло главным образом из-за обвального сокращения поставок коммерческих самолетов – они упали почти на четверть, с 162 до 122 единиц. При этом еще 60 уже изготовленных лайнеров из-за пандемии COVID-19 так и не были переданы авиакомпаниям – они до сих пор хранятся в ангарах и на стоянках аэропорта Бланьяк под Тулузой. А вот вертолетов европейские авиастроители продали даже больше – 47 машин против 46 за аналогичный период в прошлом году. Но поправить финансовые показатели это не помогло.

Впервые за много лет за Airbus зафиксировал чистый квартальный убыток в размере 481 млн евро. Многие эксперты уверены, что по итогам года европейский авиастроительный концерн потеряет по меньшей мере 5 млрд евро.

Это косвенно подтвердил и глава Airbus Гиойм Фори. Буквально день назад он разослал сотрудникам концерна крайне эмоциональное письмо, в котором проскальзывали истерические нотки. «Мы истекаем кровью -- теряем деньги с невиданной скоростью. Это угрожает самому существованию компании», -- написал Фори. По словам главы Airbus, необходимо немедленно перейти к режиму жесточайшей экономии и сократить все возможные расходы для спасения концерна. «Мы должны действовать срочно, чтобы сократить вывод наших средств, поправить наш финансовый баланс и в конечном счете восстановить контроль над нашей судьбой», -- отмечает Фори в своем письме.

Напомним, что пару недель назад Airbus уже принял решение на треть сократить производство самолетов и перевел порядка трех тысяч своих работников на неполную рабочую неделю. Но этого, очевидно, недостаточно. Гийом Фори прямо говорит, что сейчас руководство концерна готовит масштабный план реструктуризации бизнеса, реализация которого потребует дальнейшего сокращения штата. Его масштабы пока трудно оценить, но французские эксперты полагают, что к началу осени без работы могут остаться около десяти тысяч сотрудников концерна.

Впрочем, нельзя исключать и того, что руководство Airbus намеренно сгущает краски надеясь получить масштабный пакет государственной помощи. Известно, что как только в британской прессе появилась информация о грядущих увольнениях на заводе по производству крыльев в Северном Уэльсе, где работает почти 13 тысяч сотрудников Airbus, местные власти тут же приняли решение выделить субсидии на зарплату 3,2 тыс. рабочих. Примерно тоже самое произошло и во Франции, где местное правительство пообещало выделить субсидии на зарплату 3 тысячам работников Airbus.

Но это ничто по сравнению с тем, какую помощь вот-вот получит главный конкурент Airbus – корпорация Boeing. Не секрет, что власти США уже пообещали выделить «американской авиационной промышленности» пакет финансовой помощи в размере 60 млрд долларов. Причем львиную долю этих средств получит как раз сама Boeing.

Но если бедственное положение американского авиагиганта помимо всего прочего связано еще и с провалом программы Boeing 737 MAX, то у Airbus причины несколько иные. А именно – выплата компенсаций в размере 3,62 млрд евро правительствам США, Великобритании и Франции из-за различных финансовых махинаций. Еще в феврале этого года в судах Парижа и Нью-Йорка Airbus признал себя виновным в даче взяток представителям как минимум 16 стран и согласился выплатить штраф в обмен на прекращение уголовного преследования концерна, что и было сделано несколько дней назад. И вот теперь Гийом Фори недвусмысленно намекнул властям, что эти штрафы подкосили финансовую устойчивость Airbus, поэтому концерну требуются государственные вливания. Тем более, что компании из смежных секторов, в том числе из индустрии авиаперевозок, ее уже получили, либо получат в самое ближайшее время.

Так, стоило главе Lufthansa Карстену Шпору заявить местным журналистам, что его авиакомпания теряет 1 млн евро в час и что, если дела пойдут в том же темпе и дальше, то она окажется в финансовой пропасти, как правительство ФРГ тут же предложило Lufthansa пакет финансовой поддержки в размере 9 млрд евро. Правда, в обмен на эти деньги федеральные власти Германии получат «блокирующее меньшинство» в акционерном капитале авиакомпании и один или два мандата в наблюдательном совете. Примерно так же развивались события и вокруг Air France-KLM. Эта группа уже получила от правительства Франции 7 млрд евро и еще не менее 2 млрд евро вот-вот получит от властей Нидерландов. Очевидно, что именно этот путь надеется пройти и Гийом Фори.