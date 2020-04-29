30 апреля с 10:00 до 11:30 состоится девятое заседание проекта «Открытый совет директоров» на тему: «Апрельские итоги и майские стратегии».
Председатель: Александр Иконников, Сооснователь и Председатель АНД, Chartered Director (C Dir)
В дискуссии примут участие:
Вопросы повестки:
Обо всем этом – «Открытый совет директоров АНД: Апрельские итоги и майские стратегии», 30 апреля, 10:00-11:30.
Зарегистрироваться сразу: https://bit.ly/2zHv3MH
Читать подробнее на сайте: https://bit.ly/2ycSaOy
Для директоров и компаний, готовых глубже погрузиться в вопросы проекта «Открытый совет директоров», АНД предлагает индивидуальный проект для вашего бизнеса: «Совет директоров для вашей компании» - соберем онлайн заседание 3-4 экспертов из сообщества АНД и поработаем над бизнес-вопросом, который вас сейчас интересует. В формате совета директоров и с конкретными рекомендациями по итогам: https://andonline.ru/personalboardform
О проекте:
В апреле 2020 года Ассоциация независимых директоров запустила цикл онлайн трансляций в формате заседаний советов директоров с участием руководителей крупнейших российских компаний и экспертов «Открытый совет директоров. Антикризисная повестка». В рамках девяти заседаний ведущие директора российских компаний обсудят самые актуальные вопросы, с которыми сталкивается бизнес в кризисное время: финансирование, управление человеческими ресурсами, корректировка долгосрочных планов развития, операционная эффективность и т.д. Трансляции доступны для всего российского бизнес-сообщества.
Ассоциация независимых директоров – крупнейшая российская директорская организация, основанная в 2002 году в целях объединения профессионального сообщества директоров и топ-менеджеров, использующих лучшую практику корпоративного управления для устойчивого развития бизнеса и общества. Объединяет более 1000 предпринимателей, членов советов директоров и топ-менеджеров.