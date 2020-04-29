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«Апрельские итоги и майские стратегии»

Москва, 29.04.2020
IX заседание открытого совета директоров // 10:00 - 11:30, 30 апреля
  • «Апрельские итоги и майские стратегии»

30 апреля с 10:00 до 11:30 состоится девятое заседание проекта «Открытый совет директоров» на тему: «Апрельские итоги и майские стратегии».

Председатель: Александр Иконников, Сооснователь и Председатель АНД, Chartered Director (C Dir)

В дискуссии примут участие:

  • Виталий Подольский, Дипломированный директор (Dip. IoD), член совета директоров ПАО «Группа ЛСР», партнер международного фонда Chesterfield Fund
  • Валерий Лукин, Опыт работы в 30+ советах директоров, «ЧТПЗ», «Русские машины», ОАО «ГАЗ», КБ «Камов» и др, выпускник программы IoD Chartered Director
  • Николай Прянишников, Генеральный директор, World Class, Ex Президент Microsoft Russia
  • Марина Геворкян, Владелец и Генеральный директор Медиапроекта Сноб
  • Сергей Чумак, Дипломированный директор (Dip. IoD), партнер Strategy Partners, экс-глава по стратегии Walt Disney, ПАО «Группа Черкизово»

Вопросы повестки: 

  • Как бизнес адаптировался к новым условиям
  • Какие решения сработали в части финансирования, операционной эффективности, людей, цифровизации и продаж
  • Как действовать в мае и после: среднесрочные стратегии

Обо всем этом – «Открытый совет директоров АНД: Апрельские итоги и майские стратегии», 30 апреля, 10:00-11:30.

Зарегистрироваться сразу: https://bit.ly/2zHv3MH

Читать подробнее на сайте: https://bit.ly/2ycSaOy

Для директоров и компаний, готовых глубже погрузиться в вопросы проекта «Открытый совет директоров», АНД предлагает индивидуальный проект для вашего бизнеса: «Совет директоров для вашей компании» - соберем онлайн заседание 3-4 экспертов из сообщества АНД и поработаем над бизнес-вопросом, который вас сейчас интересует. В формате совета директоров и с конкретными рекомендациями по итогам: https://andonline.ru/personalboardform

О проекте:

В апреле 2020 года Ассоциация независимых директоров запустила цикл онлайн трансляций в формате заседаний советов директоров с участием руководителей крупнейших российских компаний и экспертов «Открытый совет директоров. Антикризисная повестка». В рамках девяти заседаний ведущие директора российских компаний обсудят самые актуальные вопросы, с которыми сталкивается бизнес в кризисное время: финансирование, управление человеческими ресурсами, корректировка долгосрочных планов развития, операционная эффективность и т.д. Трансляции доступны для всего российского бизнес-сообщества.

 

Справка об АНД

 

Ассоциация независимых директоров – крупнейшая российская директорская организация, основанная в 2002 году в целях объединения профессионального сообщества директоров и топ-менеджеров, использующих лучшую практику корпоративного управления для устойчивого развития бизнеса и общества. Объединяет более 1000 предпринимателей, членов советов директоров и топ-менеджеров.

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