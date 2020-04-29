Долгие каникулы

Обязательный режим ограничений продлен в России до конца майских праздников, о чем было объявлено вчера на совещании президента с руководителями регионов. В этом году вакации заканчиваются в понедельник, 11 мая, в связи с переносом туда очередного выходного дня с субботы, на которую пришлось 9 мая.

Но и после указанной даты выход из самоизоляции не будет одновременным по всей стране. Он будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Решения будут принимать в регионах.

Но и на федеральном уровне не останутся в стороне. Правительству поручено начать готовить, совместно с регионами и бизнесом масштабный общенациональный план выхода из, по сути, экономического кризиса в который ввергла нас эпидемия коронавируса и те меры, которые она вынудила принять.

Этот план обозначен как мощный и стратегический, нацеленный на структурные изменения в России с учетом «новой реальности» в мире. Возможно, с началом его реализации возникнет и адекватная проблемам новая реальность во взаимодействии бизнеса и государственных экономических органов.

Пока же крупные предприятия могут порой позволить себе действовать излишне бесконтрольно, а на уровне средних и малых сохраняется недоумение по поводу того, какие именно формы необходимой поддержки избрало государство и как они реализуются.

Количество барьеров для получения какой-либо поддержки для бизнеса остается катастрофически огромным, отмечает эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. Если получить беззалоговый кредит даже успешному предприятию с хорошими показателями доходности было крайне сложно, то сейчас это банально невозможно.

Банки слишком щепетильно относятся к такого рода займам. Кредитование юридических лиц в стране и прежде, на протяжении многих лет оставалось самым отстающим в целом по отрасли, напомнил эксперт

При этом с кредитами физических лиц история складывается аналогичная, говорит он. Несмотря на заявления глав некоторых банков о десятках тысяч одобренных кредитных каникул, реальная цифра может быть в несколько раз ниже, считает он. Какой- либо конкретной программы по обоснованию снижения доходов до сих пор нет, всем приходится действовать фактически вслепую.

Бизнесу нужно дать только одно – возможность нормально работать, уверен эксперт. Само собой, с ограничениями, при которых развитие эпидемии будет невозможным: необходимое дистанцирование клиентов, санобработка помещения, проверка здоровья сотрудников, возможно, сокращение рабочего времени или рабочих дней компании. Разумеется, отсрочки по аренде, налогам пришлись кстати, но ключевое слово здесь – отсрочки. Это значит, что деньги в казну все равно придется заплатить, пусть и позже.

А при отсутствии доходов, необходимости выплачивать кредиты и усилении налогового бремени на горизонте одного-двух лет, предпринимателю проще обанкротить компанию. Такая ситуация способна подорвать внутреннюю налоговую базу, отмечает эксперт, а это единственный и самый стабильный источник дохода государства, учитывая цены на энергоносители. И раз сложилась такая ситуация, не нужно убивать курицу, которая несет яйца. Тем более когда на поддержку тратится около 1% ВВП и без реальной помощи деньгами, как в США или Европе.

Не выработан четкий алгоритм распределения денежных средств, направленных на поддержку указывает Алексей Кричевский. Нет четкого понимания, какой список документов нужно подавать бизнесмену для получения беспроцентной ссуды, хотя банки трубят о постоянном увеличении количества выданных займов. Нет конкретики касательно того, как доказывать гражданам, обратившимся за каникулами по кредитам, отсутствие своей платежеспособности или сокращение доходов. И одобряются эти каникулы также крайне неохотно – банкам уже сейчас не хватает ликвидности, считает он.

По мнению Алексея Кричевского, после выступления президента в течение нескольких дней стоит ожидать пилотные программы постепенного выхода из самоизоляции, которые будут основаны на зарубежном опыте. Он отмечает также, что майские праздники – одна из самых «доходных историй» для большинства развлекательных предприятий, ресторанов, гостиниц. Многие отрасли всегда получают сверхприбыль в эти полторы недели. Но морально все были готовы к тому, что карантин продлится еще две недели. Поэтому оптимизма по поводу запуска работы у предпринимателей не было и до объявление о продлении ограничений. Единственное, что точно ясно, – после 12 числа будет запущен постепенный выход из карантина, потому что бороться с недовольством граждан возможностей уже не будет.

Каждый нерабочий день обходится российской экономике примерно в 100 млрд рублей выпадающих доходов, добавляет первый вице-президент Опоры России Павел Сигал. В ситуации, когда нефтяные котировки упали ниже 30 долларов за баррель, образовался дефицит российского бюджета.

Бюджет, напоминает он, был сформирован при условии стоимости нефти не ниже 42,4 доллара за баррель. Восполнять убытки будут в том числе и за счет ФНБ, который хранит деньги от сверхдоходов.

С другой стороны, указывает эксперт, если быстро ослабить режим самоизоляции, через несколько недель может произойти взрывной рост числа заболевших, что еще хуже скажется на российской экономике. Особые полномочия для губернаторов в этой ситуации дадут возможность устанавливать ограничения в зависимости от тяжести ситуации.