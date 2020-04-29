Экономика под прессом самоизоляции: третий раунд хуже

Интенсивность платежных операций хозяйственных субъектов российской экономики на третьей неделе национального «мягкого карантина» снизилась. Об этом можно судить по динамике оперативного индикатора экономической активности, недавно публично представленного Банком России.

ЦБ анализирует объемы рублевых платежей, проходящих через национальную платежную систему. Сумму входящих потоков платежей по видам экономической деятельности можно рассматривать как приблизительную оценку валовой выручки за предоставленные товары и услуги.

Согласно расчетам аналитиков регулятора, отклонение объема входящих платежей вниз от «нормального» уровня за третью нерабочую неделю (с 13 по 17 апреля) выросло до 20,4% с 17,4% на второй нерабочей неделе (с 6 по 10 апреля). Хотя платежные показатели второй недели, как в целом по экономике, так и по всем крупным направлениям использования ВВП (потребление домохозяйств, инвестиции, экспорт), выглядели существенно лучше, чем на первой неделе (30 марта — 3 апреля). В качестве точки отсчета («нормы») ЦБ использует средненедельные значения 2016–2019 годов.

Наиболее сильное увеличение разрыва с «нормальным» уровнем наблюдалось в секторах, ориентированных на промежуточное потребление и инвестиции, что, по мнению ЦБ, может являться результатом постепенного распространения первичных внешних и внутренних шоков спроса и предложения через межотраслевые связи, а также отражает высокую волатильность недельных потоков в этих отраслях. Из отраслей конечного спроса сильнее всех пострадали гостиничные услуги, общественное питание, перевозки и туризм. На приведенном здесь графике входящих финансовых потоков туристической отрасли хорошо видно, как кривая в середине марта резко ныряет вниз, проваливаясь существенно ниже минимума диапазона фактических значений 2016–2019 годов.

В то же время, скажем, производство пищевых продуктов, напротив, в тот же период демонстрирует платежную активность выше максимумов референтного периода. Однако и здесь на третьей нерабочей неделе апреля объем входящих платежей отклонился вниз от «нормального» уровня. После всплеска спроса в марте на фоне закупки впрок многих товаров первой необходимости и длительного хранения снижение продаж было ожидаемым. Постепенное истощение запасов приводит к восстановлению уровня розничных продаж, по крайней мере в продовольственном сегменте.

Динамика входящих платежей в отрасли, производящие непродовольственные товары длительного пользования, указывает на небольшое восстановление спроса, уровень которого, впрочем, все еще остается значительно ниже «нормального». Так, платежи в производстве мебели и одежды в первую нерабочую неделю упали примерно в два раза от «нормального» уровня, а к третьей неделе разрыв сократился до 20–30%. Приток платежей в сектор потребительских услуг находится на низком уровне.

Производство лекарственных средств и материалов — единственная отрасль, где отклонение вверх от «нормального» уровня остается значительным и устойчивым. Это вызвано как закупками впрок со стороны населения, так и, возможно, выросшим спросом со стороны системы здравоохранения.

Ослабла платежная активность в большинстве традиционных секторов, ориентированных на экспорт. В качестве причины ЦБ приводит самое общее соображение: снижение цен на основные товары экспортной номенклатуры вкупе с сокращением физических объемов поставок.

Платежная активность в отраслях, ориентированных на инвестиционный спрос, значительно снизилась по сравнению со второй нерабочей неделей и приблизилась к уровню первой нерабочей недели. В целом некоторое снижение уровня активности в инвестиционных отраслях было ожидаемо. Во-первых, в некоторых регионах (например, в Москве и Московской области) на третьей нерабочей неделе была запрещена большая часть строительных работ, и этот запрет продлен до 1 мая. Во-вторых, в условиях снижения экономической активности и повышения неопределенности компании могли начать пересматривать свои инвестиционные планы.