Эксперты рассказали, при каких условиях можно говорить о выходе Москвы на плато по COVID-19

В случае стабильных показателей по короновирусным больным в столице до конца недели, можно говорить о том, что ситуация с COVID-19 в Москве вышла на плато, считают опрошенные РИА Новости эксперты. При этом 29 апреля в Москве зафиксировано 2220 новых случаев коронавирусной инфекции, вчера эта цифра составляла 3075, позавчера - 2871.

По заявлению академика Виталия Зверева, бытует мнение, что «выход на пик - это такая ровная линеечка», но шкала показателей может быть зубчатая, может колебаться. Он уточнил, что по одному дню судить сложно.

«Ранее мы тоже фиксировали спад, но он выпадал на воскресенье, на Пасху. Думаю, меньше было сделано тестов», - рассказал Зверев агентству.

Для того чтобы говорить о стабильности ситуации с коронавирусом в Москве, нужно понаблюдать за статистикой еще пару дней, если стабильность сохранится еще пару дней, то можно говорить о выходе на плато.

«Если в течение недели эти стабильные цифры продержатся, значит, мы достигли того уровня, когда ожидать подъема уже не следует», - добавил специалист. Он считает, что должен успокаивать факт отсутствия резких скачков по числу заболевших, а также низкая смертность.

«Не надо цепляться за один-два, даже три дня. Мы уже видели ситуации, когда казалось, что – ура! - мы преодолели. А потом резкий подъем вверх», - прокомментировал ситуацию главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев. Он уверен, что необходимо подождать хотя бы неделю.