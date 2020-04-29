Футболисты будут играть без масок

30 апреля станет известна дата возобновления розыгрыша немецкой Бундеслиги. Разрешение на возвращение футбола должно быть единогласно принято главами всех федеральных земель в ходе совещания с канцлером Ангелой Меркель.

О правилах поведения игроков и клубов в период подготовки уже известно – их разработал врач национальной сборной профессор Тим Мейер. В методичке досконально расписаны жесткие требования к футболистам: никаких контактов за пределами дома, отказ от использования общественного транспорта, самостоятельная стирка своей игровой формы и уход за бутсами.

Клубы в свою очередь обязаны дезинфицировать стадионы и подтрибунные помещения, регулярно тестировать своих игроков на COVID-19. Управляющий директор Бундеслиги Кристиан Зайферт полагает, что для завершения сезона футболистам потребуется сделать около 20000 тестов.

Во время игры на стадионе допускается присутствие не более 300 человек, в том числе журналистов, телевизионных бригад и охранников. Категорически запрещены общие фото перед началом матча, рукопожатия с соперниками и судьями, бурные празднования забитых мячей. Рассматривался вариант ношения игроками масок в ходе матча, но по здравому размышлению от этого предложения отказались.

Испанцы намерены выйти на стадионы в конце мая. Уже определены три возможные даты возобновления сезона: 28 мая, 6 или 28 июня. С 4 мая игрокам официально разрешены индивидуальные тренировки. Спустя неделю для занятий будут открыты клубные базы.

Предполагается, что игрокам потребуется около месяца на то, чтобы вернуть себе нужные кондиции. Перед началом индивидуальных тренировок каждый футболист будет обязан сдать три теста на коронавирус. Матчи без зрителей планируется проводить вплоть до Рождества.

Ждут возобновления сезона и итальянцы с англичанами, которые внимательно изучают опыт своих коллег. Однако сроки возвращения футболистов на поле пока не известны, нет и четкой программы действий. Как пишет The Guardian, многие клубы опасаются, что, невзирая на запрет, преданные болельщики будут собираться у тренировочных баз и стадионов, нарушая всякие нормы социального дистанцирования.

Кто все-таки первый?

Европа неровно выползает из пандемии коронавируса, что осложняет одновременное возобновление игр внутренних первенств. Некоторые лиги и вовсе решили досрочно завершить сезон. В Нидерландах и Франции после решения властей о запрете любой спортивной активности до 31 августа стало ясно, что профессиональный футбол уходит на перерыв.

Ничто, однако, не помешает присвоить звание чемпиона Франции столичному «Пари Сен-Жермену», оторвавшемуся на 12 очков от ближайшего соперника. А вот досрочное вручение золотых медалей испанской «Барселоне» и итальянскому «Ювентусу» станет явным нарушением спортивного принципа и вызовет волну протестов. Мадридский «Реал» отстает от каталонцев всего на два очка, а «Лацио» и вовсе на одно.

Схожая ситуация наблюдается в целом ряде европейских стран. В Турции, к примеру, вровень идут «Трабзонспор» и «Истанбул ББ», в Португалии «Порту» обходит на одно очко «Бенфику», а в Швейцарии «Санкт-Галлен» опережает «Янг Бойз» по лучшей разности забитых и пропущенных мячей. При таком турнирном раскладе признание результатов всего сезона недействительными может вызвать серьезное недовольство.

Финансы вынуждают играть

Ведущие лиги стремятся возобновить розыгрыш из-за огромных денег, которые они потеряют в случае досрочного прекращения сезона. Испанцы, к примеру, должны будут выплатить телевизионным компаниям неустойку в размере около 1 млрд евро. Столь тяжелая ноша, переложенная на плечи клубов, подкосит не только «малышей», но и тяжеловесов наподобие «Барселоны». Схожая ситуация и в английской премьер-лиге, клубы которой сильно зависят от телевизионных денег. К примеру, доходы от трансляций составили 38% всех поступлений «Манчестер Юнайтед» в 2019 году. В случае досрочного завершения первенства часть из них придется вернуть, и клуб будет вынужден привлечь банковские кредиты для выплаты заработной платы футболистам.

К тому же у целого ряда игроков 30 июня заканчиваются контракты. Если соревнования затянутся, то клубам придется продлевать соглашения на один-два месяца. Самим футболистам и их агентам такой неожиданный поворот ни к чему, поскольку сдвигает по времени переговоры с новыми работодателями.

Судьбу решат на местах

Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) довольно долго находился в состоянии «грогги», сраженный наповал известиями о введении правительствами стран Старого Света карантинных мерах. В какой-то момент футбольные чиновники и помыслить не могли о том, чтобы оставить евросезон незавершенным, но теперь из-за сложной эпидемиологической обстановки и жесткой реакции властей допускают такую возможность. Впрочем, окончательное решение этого вопроса УЕФА переложил на местные федерации, которым намного виднее.

Однако медики, работающие в футболе, скептически воспринимают раннее возобновление игр. Руководитель медицинского комитета ФИФА Мишель Д'Хог в интервью Би-Би-Си высказал мнение, что не стоит испытывать судьбу и выходить на поле до того как позволит ситуация. По его мнению, преждевременное возвращение футбола несет в себе немалые риски, которые не всегда оправданы.

Но когда на кону стоят большие деньги, можно ведь и рискнуть.