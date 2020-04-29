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Германия продлит ограничения на поездки за пределы страны для своих граждан

Москва, 29.04.2020

Ограничения на выезд граждан Германии за рубеж будут действовать меньшей мере до 14 июня, сообщает издание Spiegel, ссылаясь на заявления федерального правительства Германии.

Накануне министерство иностранных дел ФРГ заявило, что гражданам стране не стоит рассчитывать на скорую отмену предупреждений об опасности путешествий за границу, которые в настоящее время действуют до 3 мая. Германский МИД уже согласовал данное решение с другими задействованными в процессе министерствами и ведомствами, сообщает Spiegel.

Ранее о начала поэтапного снятия карантина заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Она сообщила, что возвращение к нормальной жизни будет проходить в три этапа, а ограничения будут сниматься постепенно. Первыми откроются салоны и непродовольственные магазины, последними кафе и рестораны. Также с соблюдением всех мер безопасности будут открыты школы и детские сады. Граждане старшего возраста будут находиться на карантине до последнего момента.

В Германии число заразившихся коронавирусом превысило 157 тысяч человек, при этом число безвозвратных потерь в этой стране самое низкое в мире.

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