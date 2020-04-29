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Глобальный пассажиропоток в марте снизился более чем на 50%

Москва, 29.04.2020
#Мировой кризис
#Бизнес и вирус
#Авиация
#Экономика
  • Глобальный пассажиропоток в марте снизился более чем на 50%

Тамара Ларина

Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) объявила глобальные результаты работы авиакомпаний в марке 2020 года.

Так, по данным ассоциации, пассажиропоток в целом по миру снизился на 52,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Больше всего пострадал Азиатско-Тихоокеанский регион, где пассажиропоток упал почти на 60%. А наименьшее падение зафиксировано в Латинской Америке, где этот показатель снизился всего на 40%.

«Это был самый большой спад в новейшей истории, отражающий последствия действий правительств по замедлению распространения COVID-19», — говорится в сообщении IATA.

С учетом сезонных колебаний мировые объемы пассажирских перевозок вернулись к уровню, который в последний раз наблюдался в 2006 году. В частности, провозные мощности в марте сократились на 36,2%, а коэффициент загрузки кресел упал на 21,4 процентных пункта, до 60,6%.

«Март был катастрофическим месяцем для авиации. Авиакомпании постепенно ощутили растущее влияние пандемии COVID-19 – закрытие границ и ограничения на передвижение воздушным транспортов, в том числе на внутренних рынках. Спрос был на том же уровне, что и в 2006 году, но его обслуживали вдвое больше сотрудников, чем четырнадцать лет назад. Более того, мы знаем, что в апреле ситуация еще больше ухудшилась», — сообщил генеральный директор IATA Александр де Жуньяк.

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