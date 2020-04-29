Коронавыборы в США

До президентских выборов в США осталось полгода, и в «мирное» время страна жила бы политическими баталиями между кандидатами на роль хозяина Белого дома. Но пандемия коронавируса затмила собой все события, в том числе политические.

Соединенные Штаты, а точнее штаты Нью-Йорк и Нью-Джерси, превратились в мировой очаг COVID-19: число погибших приближается к 60 тысячам (четверть всех умерших от коронавируса в мире), а количество выявленных случаев заражения перевалило за миллион. В стране карантин, но многим американцам жизнь без денег взаперти уже успела надоесть. Во многих штатах прошли митинги (правда, не очень многочисленные) с требованием отменить карантин и разрешить работу любому бизнесу. В Нью-Йорке установилась хорошая погода, и люди массово оккупировали многочисленные парки, тем более что власти не закрыли их на период карантина.

Действующий президент США Дональд Трамп в отношении коронавируса выбрал довольно эффективную стратегию поведения. В начале пандемии глава Белого дома оперативно запретил авиасообщение с Китаем и Евросоюзом, за что подвергся критике европейцев, китайцев и представителей Демократической партии США. А затем Трамп одним из первых заговорил о необходимости снятия карантинных ограничений: уже в начале апреля он заявил о возможности ослабления ограничений к Пасхе (12 апреля по григорианскому календарю), а в конце апреля — о возможности возвращения к нормальной жизни к началу мая. Этого достаточно для того, чтобы избиратель запомнил: Трамп выступал за скорейшую отмену карантина, но не ранее чем это будет возможно сделать по соображениям безопасности. Представители Демократической партии не нашли ничего лучшего, чем вступить в конфронтацию с Трампом по этому поводу.

Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо, который ранее говорил, что худшее уже позади, заявил, что не подчинится возможному указу Трампа об отмене карантина в штате. «Если бы он приказал мне открыть экономику таким образом, что это поставит под угрозу здоровье жителей моего штата, я не стал бы этого делать. И возник бы конституционный спор между штатом и федеральным правительством, и это дошло бы до суда», — сказал Эндрю Куомо. Трамп, провоцируя реакцию губернаторов-демократов, заявил, что в рамках его полномочий отменить карантин на всей территории США. Демократы в ответ стали доказывать, что введение или отмена карантина является их правом, даже разгорелась общенациональная дискуссия по конституционному вопросу. И тут Трамп неожиданно легко и быстро сдался и согласился с тем, что право отменять карантин — это прерогатива губернаторов штатов. Таким образом демократы выиграли «битву», но проиграли «войну»: политическая ответственность за продолжение карантина лежит теперь на них и их партии.

Кроме демократов Трамп неустанно атакует внешнего врага, «ответственного за пандемию». Эти роли Трамп отвел Китаю и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Президент США упорно называет вирус «китайским». А близкий к Республиканской партии телеканал Fox News заявил, что коронавирус возник в лаборатории города Уханя и китайские власти долго скрывали его распространение. Что касается ВОЗ, то Трамп обвинил организацию не только в неэффективности, но и в сокрытии вспышки заражения в Китае, а в конце концов

лишил ее американского финансирования. ВОЗ действительно в начале пандемии давала противоречивые комментарии происходящего. Но вряд ли она ставила своей целью ввести в заблуждение мировую общественность — вероятнее всего, сама не понимала, что происходит. И сегодня, стремясь доказать свою нужность, ВОЗ продолжает делать странные шаги: так, организация распространила официальное заявление об отсутствии иммунитета у переболевших COVID-19, но затем почему-то удалила свое сообщение.

Выступая за скорейший запуск экономики (но не беря на себя ответственности за преждевременное снятие карантина), Трамп может рассчитывать на поддержку американского избирателя, раздосадованного происходящим и желающего наказать «виновного». Нельзя сказать, что коронавирус заставит всех сторонников Демократической партии США голосовать за Трампа, но многих беспартийных избирателей действующий президент способен склонить на свою сторону благодаря выбранной им стратегии поведения.

А что Байден?

Что касается кандидата на пост президента от Демократической партии, то 77-летнему Джо Байдену с каждым месяцем становится все труднее запоминать то, что происходит в реальной жизни. Еще до карантина, во время предвыборных митингов, Байден заявлял, что баллотируется в сенаторы, призывал голосовать на президентских выборах за Трампа и перепутал свою жену с собственной сестрой. Находясь на удаленке, штаб Байдена избавился от необходимости показывать живьем своего кандидата, но сохранил возможность делать заявления от его имени. Но ничего креативного от демократического кандидата американцы так и не услышали.

Байден зачем-то обвинил Трампа в намерении перенести президентские выборы в связи с пандемией коронавируса, хотя до выборов остается более полугода. Кроме того, Байден заявил, что хотел бы видеть в качестве своего вице-президента Мишель Обаму — жену экс-президента США Барака Обамы, но выразил уверенность, что она не согласится, поскольку «она бы не захотела снова жить где-то рядом с Белым домом». Сторонники Барака Обамы и поклонники многочисленных талантов его супруги и без того голосовали бы за любого кандидата от Демократической партии, так что это заявление не способно повлиять ни на республиканцев, ни на беспартийных кандидатов.

При этом Байдену рано или поздно придется встретиться на теледебатах с Трампом, который не только припомнит своему оппоненту коррупционные скандалы в Китае и на Украине (в бытность его вице-президентом США), но и попытается задавать неожиданные вопросы, на которые рассчитывает получить еще более неожиданные ответы.

Опросы не дают ответа

Расклад сил перед президентскими выборами могла бы показать американская социология, но, продемонстрировав свою полную несостоятельность перед президентскими выборами 2016 года, она продолжает пребывать в раздерганном состоянии. Общенациональные опросы общественного мнения, проводимые ведущими СМИ совместно с ведущими социологическими службами, дают слишком разные результаты. При допустимой статистической погрешности в 2–3% различные опросы имеют разброс результатов до 10%. При этом трудно сказать, что сильнее влияет на их точность: политическая ангажированность или непрофессионализм «исследователей». По данным опроса, проведенного Reuters совместно с компанией Ipsos с 15 по 21 апреля, 47% респондентов намерены голосовать за Байдена и лишь 39% — за Трампа. А опрос, проведенный Fox News

с 4 по 7 апреля, показал, что за обоих кандидатов готовы проголосовать по 42% американцев. Но даже эти неточные исследования позволяют проследить некую тенденцию, которая явно в пользу Трампа. Если год назад опросы показывали преимущество Байдена в паре с Трампом от 5 до 18%, то сегодня максимальное превосходство Байдена ограничивается 10% при заявлениях отдельных социологических служб о превосходстве Трампа в 4%.

При этом общенациональные опросы общественного мнения имеют мало практического значения для определения победителя в президентской гонке. В 2016 году Хиллари Клинтон получила на три миллиона голосов больше, чем Дональд Трамп, но уступила по голосам выборщиков 227 против 304 и проиграла выборы. Калифорния с населением в 40 млн человек имеет 55 выборщиков, и голос одного избирателя «весит» в три раза меньше, чем голоса 730 тыс. жителей Аляски с ее тремя выборщиками. Кроме того, либеральная Калифорния массово проголосует за кандидата от Демократической партии и проводить там опросы нет никакого смысла: ее выборщики точно достанутся Байдену. Внимание социологов должно быть направлено на штаты, в которых нет явного преимущества ни у одного из кандидатов, впрочем, внимание избирательных штабов тоже должно быть направлено на эти неопределившиеся территории. Но демократы, которые были уверены в победе в 2016 году, уверены в ней и сегодня. Демократическая партия не только не выдвинула более сильного кандидата, чем сомнительный во всех отношениях Джо Байден, но и не борются за неопределившегося избирателя, предпочитая «вариться в собственном соку».