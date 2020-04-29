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Курс доллара: рубль отреагировал на неожиданное заявление Набиуллиной

Москва, 29.04.2020
  • Курс доллара: рубль отреагировал на неожиданное заявление Набиуллиной

Сергей Коньков/ТАСС

Курс доллара снизился во вторник на 33 копейки - до 74,17 руб., курс евро упал на 38 копеек - до 80,14 руб. на фоне роста ЕМ-валют и ЕМ-активов за счет спроса на риск, обусловленного смягчением карантинных мер в разных странах и ожиданий новых стимулирующих мер для борьбы с последствиями пандемии коронавируса.

Между тем рубль резко ускорил рост - до 73,85, после неожиданного "голубиного" комментария главы ЦБР Эльвиры Набиуллиной, допустившей возможность снижения ключевой ставки большими шагами, чем раньше.

Она заявила, что Банк России, понимая характер и масштаб экономического шока из-за коронавируса, может снижать ставку большими шагами, чем раньше.

После недавнего снижения ключевой ставки до 5,5% годовых – к минимуму с конца 2013 года — начала 2014 года регулятор вышел на стимулирующую денежно-кредитную политику. При этом ЦБ оценивает дополнительный потенциал снижения ключевой ставки в один процентный пункт.

Тем временем ОФЗ начали вновь дорожать. Доходность сейчас снижается почти у всех бумаг, у 10-летнего бенчмарка - на 1 базисный пункт до 6,12% годовых.

Потенциал роста рынка ОФЗ может привлекать иностранных инвесторов и поддерживать курс рубля.

Важной поддержкой рублю выступают ежедневные продажи валюты Центробанком в рамках бюджетного правила и в счет сделки с пакетом акций Сбербанка, причем регулятор в прошлую среду нарастил их до рекордных $300 миллионов, а в четверг и пятницу они составляли по $275 миллионов, согласно расчетам Рейтер.

На его стороне могут выступать и продажи экспортерами валюты расчетами "сегодня" под уплату во вторник корпоративного налога на прибыль, но затем объемы предложения экспортной выручки должны сократиться по завершении апрельского фискального периода.

В среду и четверг станут известны итоги заседаний ФРС и ЕЦБ, и рынки ждут сигналов о возможности новых мер денежной поддержки пострадавшим от пандемии экономикам США и еврозоны.

Меры ЦБ РФ в виде продажи валюты в объемах, превышающих уровень 270 миллионов долларов в день продолжают оказывать на российскую валюту стабилизирующее воздействие, рассуждает Антон Покатович из компании "БКС Премьер".

"На наш взгляд, Банк России в ближайшей перспективе продолжит расширять объемы данной поддержки. Также в пользу рублевой устойчивости выступает и тот факт, что нефтяным ценам удается сохранять уровни выше 20 долларов — панические настроения инвесторов на нефтяном рынке нормализовались. Ожидаем, что в среду курс будет формироваться в диапазоне 73,6-74,7 рубля за доллар", — оценил он.

Крепость рубля может быть следствием прихода нерезидентов, а также влияния продаж валюты со стороны ЦБ, полагает Валерий Емельянов из ИК "Фридом финанс".

"Мы ожидаем сохранение курса доллара вблизи текущих значений. Евро может опуститься ближе к 80 рублям, но, вероятнее всего, пересечет эту планку не ранее среды", — оценил он.

На открытии торгов в среду курс доллара снизился на 30 копеек - до 73,80 руб., курс евро теряет 23 копейки - 79,96 руб.

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