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«Как при распаде СССР»: врач рассказал, какой урон здоровью россиян нанесет пандемия

Москва, 29.04.2020

Урон здоровью россиян с отложенным эффектом будет нанесен пандемией коронавируса, сравнимый с распадом СССР, рассказал в интервью радио Sputnik директор Клиники госпитальной терапии, врач-кардиолог Юрий Беленков. Он уверен, что коронавирус повлияет не только напрямую на здоровье наших сограждан, но и окажет негативный отложенный эффект, сравнимый с распадом СССР. Врач считает, что из-за пандемии возрастет число жертв сердечно-сосудистых заболеваний.

«Смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличится. Это не открытие, мы это уже наблюдали начина с 1991 года и распада Советского союза», - пояснил Беленков. Он напомнил, что после распада СССР и последовавших вслед за этим событием дефолтами и кризисами, «каждая из этих социальный пертурбаций приводила к повышению смертности за счет социальной нестабильности».

Также врач призывает не сбрасывать со счетов плохие условия для здоровья при режиме самоизоляции, а именно несбалансированное питание, вынужденная малоподвижность, а также недостаток общения. После эпидемии резко вырастит число гипертонических кризов и ишемических болезней сердца, предупреждает Юрий Беленков. Чтобы этого избежать следует делать минимальные физические упражнения, а также чаще общаться с родными и близкими по средствам электронной связи.

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