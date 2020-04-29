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Меркель резко раскритиковали за медлительность с открытием экономики

Москва, 29.04.2020
#Меркель Ангела
#Германия
#Коронавирус
  • Меркель резко раскритиковали за медлительность с открытием экономики

dpa/picture-alliance

На смену первоначальной поддержке правительственной стратегии борьбы с коронавирусом COVID-19 пришли нарастающее с каждым днем недовольство действиями властей и критика в адрес самой Меркель.

Берлин на прошлой неделе начал постепенно ослаблять ограничения, связанные с режимом самоизоляции и закрытия экономики. Однако призывы канцлера Меркель делать это медленно и осторожно вызывают раздражение миллионов немцев, терпение которых на исходе.

Ограничения и энергичное тестирование привели к тому, что смертность в Германии значительно ниже, чем у большинства соседей, и составляет согласно официальной статистике 3,7%. Ограничения согласно опросу Kantar сначала получили поддержку почти трех четвертей населения ФРГ, но сейчас картина быстро меняется.

Кризис помог правящему консервативному блоку CDU/CSU укрепить позиции и за два месяца борьбы с коронавирусом вновь существенно вырваться вперед. Консерваторов Ангелы Меркель сейчас поддерживает 38% немецких избирателей, на 10% больше, чем в январе. И все же сейчас, в конце апреля, настроение в Германии начинает меняться. Так, президент нижней палаты бундестага Вольфганг Шойбле, один из наиболее авторитетных немецких политиков, предупредил на днях, что продление ограничений будет нарушением фундаментальных прав граждан.

«Когда я слышу, что защита человеческих жизней важнее всего,- заявил Шойбле в интервью столичной ежедневной газете Der Tagesspiegel,- то не считаю это утверждение абсолютно верным».

Меркель также вызвала сильное недовольство региональных властей, заявив на прошлой неделе, что они чересчур рьяно хотят ослаблять ограничения. К примеру, Армин Лашет, премьер самой населенной немецкой земли Северный Рейн-Вестфалия, которого прочат в преемники Ангелы Меркель, считает действия федерального правительства чересчур медлительными и осторожными.

Самое популярное издание в Германии, ежедневная газета Bild, в понедельник подвергла резкой критике действия Берлина и обвинила Ангелу Меркель в «упрямстве» и превышении полномочий.

Все громче начинает критиковать правительство и оппозиция, в основном молчавшая два последних месяца. Так, партия Зеленых, главная оппозиционная сила в ФРГ, критикует Ангелу Меркель за излишнюю… торопливость. В частности лидер Зеленых Анналена Баербок раскритиковала решение Берлина возобновить в мае футбольное первенство ФРГ и проводить матчи бундеслиги при пустых трибунах.

Лидер либеральных «свободных демократов» (FDP) Кристиан Линдер предупредил, что консенсус по мерам борьбы с коронавирусом сейчас под угрозой. Он считает, что пришел «конец национальному единству».

«Если государство ограничивает свободы,- подчеркнул он в интервью телеканалу RBB,- оно должно как-то объяснять свои действия».

Сейчас в ФРГ все перемешалось. Так, тревоги FDP по поводу ограничения гражданских свобод и печальной судьбы малого и среднего бизнеса разделяют… экстремисты. В последние недели ультраправые и ультралевые демонстранты выходят по субботам на улицы Берлина с призывами оказывать «демократическое сопротивление» авторитарным и антиконституционным коронавирусным ограничениям. В минувшую субботу полиция арестовала около сотни из примерно тысячи протестантов. Очередная демонстрация протеста намечена на 1 мая.

Ультраправая AfD, главная оппозиционная партия по количеству депутатов, тоже выступает против ограничительных мер и, в первую очередь, против «закрытия» экономики.

«Можно было избежать полного «закрытия»,- уверен депутат бундестага от AfD Себастьян Мюнценмайер.- Сейчас правительство упускает возможность закончить его».

«Альтернативщики» требуют открыть все магазины и вернуть народу свободы.

Между тем, еженедельник Die Zeit предупреждает власти, что AfD может извлечь политическую выгоду из таких долгосрочных последствий пандемии коронавируса, как массовая безработица, и вновь бросить серьезный вызов христианским демократам Ангелы Меркель.

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