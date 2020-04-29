Цены на нефть продолжают «скакать»

Нефтяные цены продолжают демонстрировать разнонаправленную динамику на фоне распродаж фьючерсов крупнейшими фондами, передает «Интерфакс». В этой связи скачки нефти напоминают «американские горки», когда котировки идут то вверх, то вниз.

Инвесторы пытаются дать свою оценку, когда рынок подойдет к нижней точке, чтобы после этого начать восстановление благодаря смягчению карантинных мер в США и Европе.

По данным торгов, июньский фьючерс на WTI в ходе торгов на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) отыграл к 7:15 по московскому времени почти 14% ($1,70) и торговался по $14,04 за баррель. Ранее в ходе сессии цены сначала падали почти на 20%, после чего поднимались на 6%.

Экстремальные колебания рынка нефти продолжаются с 20 апреля, когда майские фьючерсы на WTI торговались в минусовых значениях, до минус $40 за баррель, что произошло впервые в истории. Эксперты рынка тогда объяснили данную динамику отсутствием емкостей для хранения нефти. Сегодня волатитльность рынка вызвана действиями ETF, сокращающим свои позиции в июньских фьючерсах. Поскольку никто из инвесторов не захочет остаться с контрактами на руках, то нефть вновь может показать отрицательные значения.

Под меньшим давлением находятся цены на нефть Brent, которая в отличие от сорта WTI может отгружаться по морю и имеет много разных точек хранения. Стоимость котировок Brent к 7:15 по московскому времени на лондонской бирже ICE Futures составляла $21,30 за баррель, прибавив в ходе торгов 4,1%.