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О COVID-диссидентстве

Москва, 29.04.2020
#Коронавирус
#Самоизоляция
#Общество
  • О COVID-диссидентстве

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Ты пришла ко мне утром, ты села на кровать,
Ты спросила, есть ли у меня разрешенье дышать,
И действителен ли мой пропуск, чтобы выйти в кино?
Теперь ты говоришь: "Ну куда же ты отсюда?"
Ты знаешь, главное — прочь, а там все равно.

Борис Гребенщиков (1984 год)

Глубина проникновения любых идей зависит от трёх факторов:

1. Интенсивность их реализации;

2. Области взаимодействия (объём вовлечённых отраслей);

3. Жизнеспособность идеи (а точнее ее приживаемость).

Первый фактор самый затратный, его КПД прямо пропорционально задействованным ресурсам и верно выбранной «точке входа», последнее проводится в целях оптимизации проекта, когда следует использовать синергию сопутствующих процессов.

Дело в том, что любое общество имеет свои защитные механизмы, выстроенные на рациональных и иррациональных платформах. Для внедрения идеи эти механизмы надо обходить, рушить, отменять, ослаблять, выбирать момент, когда они наименее активны. В случае с Идеей COVID-19 были использованы ресурсы, способные мобилизовать глобальные информационные, административные, финансовые и политические рычаги. Последние не редко используют не только дипломатию, но и диверсию, как метод обсуждаемо приемлемый.

По итогу COVID-19 становится не только узнаваемым брендом смерти, известность коего вытесняет, на время, все ранее существовавшие... коронавирус становится понятием много более весомым, объемным, пробивающим все пласты человеческого  общества, и происходит это в рекордно короткие сроки. Монотеизму потребовались сотни лет, социализму меньше полувека, ИГИЛ (организация запрещена в РФ), как идея, подчинила себе все новостные каналы за два года, Идея COVID-19 «четвертый месяц с нами».

Эффективность второго фактора от ресурсов менее зависима, хотя конечно требует их.  Этап взаимодействия больше опирается на последствия проникновения идеи на первом этапе и гибкость, изначально уже заложенную в ее структуру на этапах планирования. Идея COVID-19, как и сам вирус,  опасно толерантна ко всему. На острие соприкосновения коронавируса с миром людей была фундаментальная и экспериментальная наука, позже это стало медицинской проблемой, но как только коронавирус перестал быть лабораторным жителем, он плотно поселился в нашем сознании мощным, почти осязаемым эгрегором.

Обществу было предложено отказаться от многих реальных и фиктивных (от того не менее для общества значимых) свобод. Было предложено делегировать неким вселенским «решалам» права распоряжаться и принимать оперативные (сиречь не коллегиальные и безотчетные) решения, меняющие Мир по обе стороны окна, за которое отныне предложено только смотреть, для «нормализации этой ситуации». Там же, где оставались сомнения в делегировании, власть, на их решение просто узурпировали. Теперь вирус всюду...

Мельчайшими молекулами страха и истерии он проник во все сферы жизни. Люди носят маски во время диверсионных вылазок из своих квартир, с целью неправомерного спасения уже дряблого  разума от окончательного разложения. Тех же кто призывает к адекватному отношению к ситуации, обвиняют по наскоро придуманным статьям различных кодексов, вплоть до уголовного. Отсутствие значимого количества заражённых в странах, регионах, городах, стало вызывать сомнение и критику методов выявления и противодействия пандемии, принимаемыми руководством этих административных единиц. Перелицованный девиз «У вас все ещё нет коронавируса? Тогда мы идём к вам!» работает не хуже чем, чем Арабской весной-2011.

 Самодельная маска из хлопчатобумажной ткани, не способная задержать патогены, но при том свидетельствующая о благонадёжности гражданина старательно кричащим ею о свой благонадёжности- лучший символ происходящего. Такая маска — символ страха, покорности, отказа от критического мышления, или даже заявлении способности к подобному мышлению. Вирус как идея взаимодействует с нами и меняет наше представление о Мире, подвергает мутации наше самосознание, наше отношение ко вчера, к ощущению сегодня и к ожиданию завтра.

Думаю, можно ввести термин COVID-диссидентность, по ней же и статью в УК. По факту она уже есть. Осталось только связать подобные взгляды с либеральными (в очень странной в современном нам обществе интерпретации  этого понятия) и дальше можно будет прировнять несанкционированный выход в аптеку к акту геноцида.

Остаётся фактор жизнеспособности, и  его следует рассматривать как сверхзадачу, так как все задачи оперативного плана уже достигнуты на двух предыдущих стадиях, и на данный момент. А чего же достигли?

1. Отработан механизма мобилизации ресурсов и протокол с подведомственной ответственностью за его исполнение.

2. Подчинение широких масс и вовлечение их в решение локальных задач, в рамках обозначенной идеи.

3. Подавление потенции этих масс к критическому анализу предлагаемой идеи.

4. Выявление центров силы и сопротивления в реализации идеи.

5. Оптимизации процессов и внедрение конструкции тотального управления, от QR кода и комендантского часа, до мер противовирусной защиты, которые войдут в нашу жизнь с момента отмены карантинных мероприятий и будут нами же выполнятся и оплачиваться уже на постоянной основе.

Все это уже есть и никуда уже не денется. Различные виды COVID (19, 22, 58, 354) будут повторяться с необходимой периодичностью. Слишком уж это удобно, чтоб отказываться. Уже наши дети привыкнут к тому, что на прогулку в другом районе города нужен пропуск, здороваться за руку — общественно опасное и даже противоестественное деяние, подвергать сомнению утверждённое мнение — нравственный терроризм, да и вообще цитата  «пастись гуртом — приятно»,  перестанет быть  укором Иосифа Александровича Бродского, в жанре гиньоль обличавшего действительность, а станет девизом нового мира, перестанет быть чем-то постыдным, а напротив станет приемлемым, и даже желаемым.

Нам было предложено отдать наше и с этого дня считать это чужим.  Предложено было  самим подать заявку на получение номерка на спине. Отдали, подали… приняли. Дальше только вырождение смутьянов, помнящих о свободе, и не дай Бог, к ней стремящихся. Бога кстати тоже нивелируют, ввиду отсутствия QR кода.

На приживаемость идеи влияет не столько ее рациональность, или даже прикладное значение, сколько ее простота. Простая идея и приживается легче и способности к трансформации у неё значительно выше. К Идее COVID-19 мы оказались толерантны так же, как и одноименный вирус к нам, и уже не важно, был он выведен синтетически, или доработан. Не появись она сам, его следовало бы придумать.

Посмотреть вокруг, на богооставленное Отечество наше... конечно проблема всех оглушила в той или иной степени. Меняется парадигма существования. Случилось то, на тему чего экономисты даже не теоретизировали. Провисли цепи коммерческих взаимоотношений, поменялась полярность и пропорции взаимозависимости, обнажился силовой каркас государства, а силовой в данном случае понятие ведомственное. Оказалось, что бизнес этому силовому каркасу не опора, а ресурс, и население страны ему — не народ, а электорат. Проявилось и стало болезненно видно все то, о чем всегда знали. Страх тут — просто эффект от расставания с покидающими нас безнадежными грезами, а расставание- всегда печально. 

Именно с этой тоской я всматриваюсь в сегодняшний бизнесок:

У подавляющего большинства полная апатия. К подобным катаклизмам невозможно было и подготовиться, но сейчас нет даже понимания, по каким правилам вести игру и с кем. Цепная реакция породит шквал банкротств уже к осени. Господдержки они не дождутся, да им и не планировалось.

Более устойчивый бизнес (и некоторые сферы, которые не прекращали функционировать в период пандемии) исчерпает энергию факторов развития на кризисном спаде, зафиксирует убытки, и утешаясь способностью планирования и прогнозирования, тем убеждая себя в эффективности и жизнеспособности, потом беззастенчиво приступит к тупому сокращению расходов (за счёт ФОТ чаще всего) и увеличению издержек от введения комплекса мер посткарантинного периода.

И ушедшие в банкротство, и оставшиеся на плаву  насыпят новых  безработных в общак нищеты и безнадеги, ввергнув экономику в многолетнюю стагнацию из которой многие производственные отрасли и выбираться не думали еще с 2009-го. Мы уже воочию увидим, что буквально бесчеловечная, в виду своей безлюдности, цивилизация нуждается в не многих. Отменять карантин станет просто незачем.

Есть еще и сами архитекторы апокалипсиса и  инженеры хаоса.  Не планировщики, но здравые, хоть и лишённые принципов и свободные от морали авантюристы. Они возглавят обвал, неизменно  ставя на понижение, и их ставки сработают.  Едва ли следует их демонизировать. Они организаторы и выгодоприобретатели  заговора, мы — его участники. Соучастники, за окнами своих квартир, в масках и  с QR кодом.

Линии отмечены, позиции обозначены. Кем быть и с кем — скорее уже вопрос вкуса.

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