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«Сделать «Северный поток – 2» незавершенной стройкой – это идея-фикс для многих»

Москва, 29.04.2020
Польша намерена затормозить процесс строительства газопровода «Северный поток-2», арестовав активы «Газпрома». В Nord Stream ни о каком иске ничего не знают.
#Газовые войны
#Северный поток
#Политика
  • «Сделать «Северный поток – 2» незавершенной стройкой – это идея-фикс для многих»

Фото компании Nord Stream 2 AG

В Nord Stream 2 AG заявили РИА Новости, что пока не знают о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше затормозить проект. Это стало ответом на слова замминистра государственных активов Польши Януша Ковальского о том, что, если «Газпром» не заплатит PGNIG 1,5 млрд долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража, Польша может арестовать его активы.

Януш Ковальский в интервью изданию Wprost заявил, что арест активов российского газового монополиста может затормозить процесс строительства газопровода «Северный поток-2». «Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы сказаться на активах компании и, следовательно, на проекте», — заявили в ответ на это в пресс-службе оператора проекта «Северный поток-2».

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, приведя ее в соответствие котировкам природного газа на европейском рынке. Решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Претензии PGNiG на 1,5 млрд долларов основаны на решении Стокгольмского арбитража от 30 марта о ретроспективном пересмотре цен на уже поставленный польской компании газ, напоминает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Соответственно, наличие судебного решения действительно открывает для польской стороны возможности по реализации мер, направленных на понуждение контрагента в лице Газпрома к его исполнению, в том числе и путем наложения обеспечительных мер на его активы в юрисдикции тех стран, которые признают решения шведского арбитража, а это по сути вся Европа.

Как это происходит, можно судить по уже имеющейся практике, связанной со спорами между Газпромом и Нафтогазом, указывает юрист. К слову, по требованию последнего именно в отношении зарегистрированных в Швейцарии операторов Северного потока и Северного потока-2 обеспечительные меры уже применялись. Так вот уже имеющаяся практика указывает нам еще и на то, что такие аресты достаточно успешно российской стороной оспаривались и снимались. Более того, спор с Нафтогазом в том же Стокгольмском арбитраже указывает на еще одну важную деталь – что уже вынесенное решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции, которым в данной ситуации является Апелляционный суд Швеции.

То есть на текущий момент, с учетом того, что с вынесения решения арбитражем прошло менее месяца, и сроки его обжалования не пропущены, Газпром имеет право подать апелляционную жалобу, не согласившись с арбитражным решением. Опять же, отмечает Павел Иккерт, возвращаясь к спору с Нафтогазом, можно вспомнить, что такая жалоба была подана после вынесения промежуточного решения в середине 2017 года, а апелляционный суд вынес свое решение только в конце 2019 года.

«Обращаю внимание на то, что принятие апелляционным судом жалобы может служить основанием для приостановки исполнения решения суда первой инстанции, что, очевидно, и вынуждает польскую компанию использовать все имеющиеся у нее рычаги давления на Газпром для исполнения арбитражного решения до ее подачи», – добавил Павел Иккерт.

Между тем, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, возможны и арест активов, и длительные судебные разбирательства. Польша с самого начала строительства «Северного потока-2» затевала тяжбы под разными предлогами, не скрывая, что намерена сорвать завершение стройки трубопровода. Очевидно, что очередные нападки с польской стороны - это намерения, чтобы «поток» не был пущен в строй.

Возможно, говорит аналитик, что так и будет: потребление российского газа в Европе сокращается с прошлого года, разные страны отказываются или снижают закупки российского газа. Сделать «Северный поток-2» незавершенной стройкой – это идея-фикс для многих. В том числе для Польши, которая явно выполняет заказ США. А Штаты не скрывали и не скрывают, что намерены лишить «Газпром» европейского рынка.

В Nord Stream 2 AG заявили РИА Новости, что пока не знают о каких-либо судебных процессах, которые позволили бы Польше затормозить проект. Это стало ответом на слова замминистра государственных активов Польши Януша Ковальского о том, что, если «Газпром» не заплатит PGNIG 1,5 млрд долларов, причитающиеся ей по решению Стокгольмского арбитража, Польша может арестовать его активы.

Януш Ковальский в интервью изданию Wprost заявил, что арест активов российского газового монополиста может затормозить процесс строительства газопровода «Северный поток-2». «Nord Stream 2 AG не знает о каких-либо судебных разбирательствах, которые могли бы сказаться на активах компании и, следовательно, на проекте», — заявили на это в пресс-службе оператора проекта «Северный поток-2».

В конце марта польская компания заявила, что выиграла у «Газпрома» дело о цене на газ и имеет право на возврат 1,5 миллиарда долларов. По данным PGNIG, суд изменил формулу цены в рамках контракта, в частности, в связи с ее непосредственной связью с котировками природного газа на европейском рынке, и решение арбитража касается поставок газа, осуществляемых начиная с 1 января 2014 года.

Претензии PGNiG на 1,5 млрд долларов основаны на решении Стокгольмского арбитража от 30 марта о ретроспективном пересмотре цен на уже поставленный польской компании газ, напоминает партнер юридической компании НАФКО Павел Иккерт. Соответственно, наличие судебного решения действительно открывает для польской стороны возможности по реализации мер, направленных на понуждение контрагента в лице Газпрома к его исполнению, в том числе и путем наложения обеспечительных мер на его активы в юрисдикции тех стран, которые признают решения шведского арбитража, а это по сути вся Европа.

Как это происходит, можно судить по уже имеющейся практике, связанной со спорами между Газпромом и Нафтогазом, указывает юрист. К слову, по требованию последнего именно в отношении зарегистрированных в Швейцарии операторов Северного потока и Северного потока-2 обеспечительные меры уже применялись. Так вот уже имеющаяся практика указывает нам еще и на то, что такие аресты достаточно успешно российской стороной оспаривались и снимались. Более того, спор с Нафтогазом в том же Стокгольмском арбитраже указывает на еще одну важную деталь – что уже вынесенное решение может быть обжаловано в суде вышестоящей инстанции, которым в данной ситуации является Апелляционный суд Швеции.

То есть на текущий момент, с учетом того, что с вынесения решения арбитражем прошло менее месяца, и сроки его обжалования не пропущены, Газпром имеет право подать апелляционную жалобу, не согласившись с арбитражным решением. Опять же, отмечает Павел Иккерт, возвращаясь к спору с Нафтогазом, можно вспомнить, что такая жалоба была подана после вынесения промежуточного решения в середине 2017 года, а апелляционный суд вынес свое решение только в конце 2019 года.

«Обращаю внимание на то, что принятие апелляционным судом жалобы может служить основанием для приостановки исполнения решения суда первой инстанции, что, очевидно, и вынуждает польскую компанию использовать все имеющиеся у нее рычаги давления на Газпром для исполнения арбитражного решения до ее подачи», – добавил Павел Иккерт.

Между тем, уверен руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев, возможны и арест активов, и длительные судебные разбирательства. Польша с самого начала строительства «Северного потока-2» затевала тяжбы под разными предлогами, не скрывая, что намерена сорвать завершение стройки трубопровода. Очевидно, что очередные нападки с польской стороны - это намерения, чтобы «поток» не был пущен в строй.

Возможно, говорит аналитик, что так и будет: потребление российского газа в Европе сокращается с прошлого года, разные страны отказываются или снижают закупки российского газа. Сделать «Северный поток-2» незавершенной стройкой – это идея-фикс для многих. В том числе для Польши, которая явно выполняет заказ США. А Штаты не скрывали и не скрывают, что намерены лишить «Газпром» европейского рынка.

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