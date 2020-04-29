«Правительству нужно подумать о том, как сохранить спрос»

Подмосковный машиностроительный завод «Тонар», выпускающий прицепы и полуприцепы, является классическим средним бизнесом: за тридцать лет своего существования он вырос с нуля до восьми миллиардов рублей ежегодной выручки и почти тысячи сотрудников. В нынешний кризис — пятый за всю историю «Тонара» — предприятию крупно повезло: его включили в список системообразующих, которым государство окажет помощь. Между тем будущее множества других средних компаний, которые не причислены к системообразующим, но все вместе образуют костяк экономики, остается туманным. Об этом рассказал генеральный директор «Тонара» Денис Кривцов.

Генеральный директор компании «Тонар» Денис Кривцов



— Как пандемия коронавируса повлияла на бизнес вашей компании?

— Мы пока работаем, потому что есть заказы, полученные ранее, но что будет дальше, непонятно, ждем с тревогой. Очевидно, те, кто сейчас должен делать заказы, сидят по домам.

— Сколько вы рассчитываете продержаться на старых заказах — месяц, два?

— Сейчас мы не видим, что будет в июне. Надеемся, что появятся какие-то заказы, потому что мы уже не первый кризис преодолеваем, понимаем, что не надо яйца в одну корзину складывать. У нас большая линейка. Есть, например, сельхозмодели, которые в ближайшее время должны быть востребованы, все-таки сельское хозяйство не так просто остановить. Есть какие-то экспортные модели.

— А пресловутая финансовая подушка бизнеса, на которую правительство рассчитывает, у вас есть?

— Я слышал несколько раз такое заявление представителей власти: мол, что это за бизнес, у которого нет финансовой подушки. Но все бизнесмены, кого я знаю, реагируют на это в лучшем случае с улыбкой. А чаще это вызывает большое раздражение, потому что власть абсолютно не понимает, как устроен бизнес. Экономическая политика в стране вообще такая, что производители, если они хотят развиваться, вынуждены все деньги, которые они зарабатывают, вкладывать в развитие производства, в повышение качества, в развитие продуктовой линейки и так далее. Большая часть предприятий закредитованы, потому что, если не будешь брать кредит и вкладывать деньги в производство, рано или поздно тебя конкуренты, особенно иностранные, съедят. В этой ситуации ни у кого никакой подушки нет и, наверное, быть не может. И сейчас, когда есть наши обязательства перед поставщиками, налоговыми органами, есть обязательства наших клиентов перед нами, и эти обязательства, например, начинают схлопываться или замедляется их выполнение, точно так же нам становится трудно выполнять свои обязательства.

— Насколько часто проявляются такие симптомы?

— Пока очень точечно, но я считаю, что еще ничего не началось. Опасные проявления в экономике мы еще до конца не почувствовали. Мы видели, как напрямую пострадал ряд отраслей — розница, туристический сектор, ресторанный бизнес, — но дальше это пойдет по всей экономике и будет развиваться несколько месяцев.

— Ваше предприятие включено в список системообразующих — это хорошая новость. А как вы оцениваете правительственные меры поддержки всего бизнеса?

— Если говорить о предприятиях нашего уровня, то на сегодняшний момент никаких мер по поддержке не принято. Есть меры по отраслям, которые напрямую пострадали. Есть кое-какие меры по МСП, но средние предприятия под них не подпадают. Если у компании выручка более двух миллиардов, она с формальной, с налоговой точки зрения относится к крупным предприятиям, но какая она крупная, как ее сравнить с РЖД или с КамАЗом, где сотни тысяч работников? Раньше никто этим вопросом особо не задавался, а когда пошла речь о мерах поддержки, люди обратили внимание на то, что и критерии МСП не шибко соответствуют реальности. И получается, что есть маленькие и есть системообразующие, которых единицы, а весь основной бизнес, средний, который платит налоги, создает рабочие места, оказался без поддержки. И это что, не люди, не налогоплательщики? Они точно так же работают, они точно так же страдают от мер борьбы с коронавирусом, от самоизоляции. Мне вообще непонятен такой избирательный подход к помощи бизнесу: вот этим давайте поможем, а эти пусть помирают. Мне кажется, нужно если уж помогать, то помогать всем в равной мере. По крайней мере, я вижу, что и в Америке, и в Европе нет такого избирательного подхода, помогают всем.

— Какую помощь бизнесу от государства вы считаете правильной?

— Было бы правильно, наверное, не просто деньги раздавать, а подумать о том, как сохранить спрос. То есть нам нужно поддержать тех наших клиентов, которые действительно пострадали. Это практически вся транспортная отрасль, это предприятия сельского хозяйства, которые, как я сказал, пока работают — у них проблемы начнутся гораздо позже. У нас есть добывающие компании, по которым кризис уже давно ударил, а сейчас их положение только усугубилось. Это все строительство — очевидно, что сейчас и в Москве, и в области стройка остановилась. На днях я слышал сообщение об отмене строительства высокоскоростной магистрали Челябинск — Екатеринбург, а следовало бы, наоборот, через это строительство поддержать все сопутствующие отрасли — и производство дорожно-строительной техники, и производство строительных материалов. Это не просто раздача денег с вертолета, а грамотное их инвестирование. Собственно, это не новый рецепт, ему уже много десятков лет. Что касается автотранспортных перевозок, то меры, которые могли бы поддержать эту отрасль на плаву, — это лизинговые каникулы, налоговые послабления. Причем эти компании, если их не поддержать, могут легко обанкротиться, и потом кто будет нам возить и продукты питания, и товары первой необходимости?

— То есть можно обойтись и без налоговых каникул, и без льготных кредитов, если будет спрос?

— Помимо стимулирования спроса, все необходимые меры поддержки изложены в тех предложениях, которые Денис Валентинович Мантуров (министр промышленности и торговли. — «Эксперт») направил в правительство. Там прописаны и отмена начислений налогов на период до шести месяцев, и выплата государством социальных пособий сотрудникам, отправленным в вынужденный отпуск, и другие меры поддержки промышленности. В Минпромторге, я считаю, четко отслеживают настроение и существующую ситуацию на предприятиях Мне к этому действительно добавить нечего.

— Будем надеяться, что в правительстве прислушаются к голосу Минпромторга?

— Знаете, речь идет не только о конкретных мерах поддержки. Не хватает проявления какой-то солидарности власти с бизнесом, даже на вербальном уровне. Чтобы правительство сказало: ребята, конечно, мы не можем полностью вас финансировать, но хотя бы часть зарплаты вашим сотрудникам мы оплатим, а часть вы оплатите, и мы вместе всё это переживем. А у нас власти выступают с той позиции, что всем плохо, все остаются дома, но сохранение зарплат — дело предпринимателей, потому что это жулики, у которых наверняка есть там на кармане, и пускай платят деньги, иначе мы приведем прокурора. Это очень обидно и резко меняет отношение к власти. Я думаю, что если провести сейчас опрос бизнесменов, то окажется, что отношение к федеральному правительству сильно поменялось. Просто, когда мы платим налоги и формируем Фонд национального благосостояния, то тут мы вроде все вместе, все заодно, а когда настало время этот фонд распаковать, оказывается, что он существует не для всех, а для избранных.