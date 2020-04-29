Прибалтийским компаниям ужесточат правила ведения бизнеса на территории России

В России могут ужесточить банковские и кредитные процедуры для бизнеса и компаний Прибалтики в рамках предложенных мер по поддержке отечественной экономики в условиях коронавируса и сложной экономической ситуации.

Государства Европейского союза, в том числе страны Прибалтики, могут столкнуться с определенными трудностями в финансовом секторе в России. Как сообщает информационное агентство РИА Новости, в Госдуме РФ предлагают принять определенные меры по поддержке российской экономики в условиях экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

С такой инициативой выступил депутат Виталий Милонов. По его мнению, необходимо не только ужесточить процедуру выдачи рабочих виз гражданам ЕС с целью сокращения популярной у европейских грузоперевозчиков нелегальной трудовой деятельности, но и внести изменения в проведение некоторых банковских процедур с участием иностранных инвесторов.

В частности, парламентарий считает необходимым повысить комиссию для исходящих международных межбанковских транзакций в страны Прибалтики. Это позволит сократить вывод капитала из России за рубеж. Кроме того, для иностранных организаций и российских компаний, собственниками которых являются представители Прибалтики, могут быть введены повышенные кредитные ставки.

Также для таких организация предлагается повысить подоходный налог. Как полагает Милонов, за счет новых выплат от иностранных компаний и российских компаний с иностранным участием может появиться возможность предоставить налоговую отсрочку российским организациям и снизить общую налоговую нагрузку на них в будущем.