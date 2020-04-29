Россия продлила запрет на въезд иностранцев

Москва продлевает запрет на въезд иностранных граждан в Россию из-за продолжающейся эпидемии коронавируса, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин. Чиновник сообщил, что запрет будет действовать до того момента пока не стабилизируется эпидемиологическая обстановка.

«До 30 апреля включительно для иностранных граждан действует ограничение на въезд в нашу страну», - заявил Мишустин. Он сообщил, что уже подписал соответствующее распоряжение «о продлении этого срока до тех пор, пока борьба с инфекцией не будет завершена».

На данный момент в Россию имеют право въезжать иностранные специалисты, которые занимаются настройкой и обслуживанием импортного оборудования. Точную дату открытия премьер не назвал, сообщив, что число пока невозможно точно обозначить.

«Пока нельзя назвать точную дату, когда ограничения, введенные из-за коронавируса, могут быть полностью сняты, в том числе по пересечению границ», - сообщил чиновник.

В России за минувшие сутки выявлено 5841 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, таким образом, общее число заболевших в стране достигло отметки в 99 399 тысяч, в суточный прирост составил 6%, передает оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 5841 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, из которых 44,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении штаба.

Больше всего больных выявлено в Москве – 2220, на втором месте Московская область (+686), на третьем месте Санкт-Петербурге (+290). В Нижегородской области 131 инфицированный, в Северной Осетии 121 новый заболевший. Из больниц выписано 1830 человек, из которых 480 выписано в Москве, в общей сложности выздоровело в России 10 286 пациентов.