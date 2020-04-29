Рынок обновил двухнедельные максимумы

Нефть Brent поднялась сразу на 7%, и рынок вслед за ней пошел вверх. Компании продолжают представлять отчетность по итогам первого квартала, что подогревает интерес к торгам.

Индекс Мосбиржи в среду впервые с 14 апреля превысил планку 2660 пунктов. Торговую сессию он завершил ростом +1,95% до 2663,14 пунктов. Индекс РТС поднялся на +3,16% до 1144,64 пунктов. Нефть Brent по состоянию на 20:00 мск стоила – 24,34 доллара за баррель (+7,04%). Российская валюта на этом фоне укрепляется – 73,25 рублей за доллар.

Выручка ритейлера «Магнит» впервые за пять лет росла быстрее, чем у его конкурента Х5 Retail group. Однако в денежном выражении показатель по-прежнему отстает. Тем не менее, это привлекло внимание к акциям «Магнита», которые выросли по итогам среды (+2,57%). Чистая прибыль РусГидро по РСБУ по итогам первого квартала увеличилась на 14%, что также способствовало росту акций компании (+2,56%). На фоне новостей о том, что робот-курьер «Яндекса» начал работать на территории «Сколково» акции компании были в лидерах роста (+4,18%). Из нефтяников особенно хорошо торговались акции «Татнефти» (обыкновенные +5,44%, «префы» +6,78%), «Роснефти» (+3,95%), «Лукойла» (+3,35%).

Дешевеющее золото и серебро ослабило интерес к акциям «Полиметалла» (-4,35%). Хуже рынка торговались акции «Распадской» (-1,54%), «ФосАгро» (-1,04% и «префы» «Мечела» (-0,87%).