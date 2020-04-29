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РЖД дали зеленый свет строительному локомотиву

Москва, 29.04.2020
«Российские железные дороги» включились в программу поддержки строительной отрасли, испытывающей сложные времена из-за ограничений, связанных с распространением COVID-19. Поскольку на железные дороги не распространяется режим нерабочих дней, компания продолжает перевозки строительных грузов, а также заявила о создании благоприятных условий для поставщиков стройматериалов.
#Экономика

В настоящий момент правительство РФ готовит к принятию меры, которые позволят участникам отрасли не останавливать строительство. «Большинство регионов, в зависимости от санитарно-эпидемиологической ситуации продолжают работать, - отметил вице-премьер Марат Хуснуллин. - Закрыта стройка только пока в Москве и Подмосковье, но инфраструктурные объекты продолжают строиться и в них». Зампред правительства также назвал отрасль «драйвером экономики», подчеркнув, что в ней «занято 15 млн человек и еще 7 млн - в смежных отраслях».

Ранее о необходимости поддержать застройщиков объявил президент Владимир Путин. «На этапе восстановления экономики именно стройка должна стать одним из локомотивов роста, который потянет за собой и другие секторы», - заявил он. Глава государства подчеркнул, что от состояния строительного комплекса «зависит ситуация на жилищном рынке, выполнение масштабных планов по строительству и обновлению дорог, морских портов, транспортных узлов, другой опорной инфраструктуры страны».

РЖД непосредственно участвуют в процессе – и в качестве федерального перевозчика, обеспечивающего доставку грузов по стране, и как исполнитель масштабных инфраструктурных проектов национального значения, таких как модернизация БАМа и Транссиба. По данным холдинга, в первом квартале текущего года погрузка строительных грузов на сети составила 28,8 млн тонн – на 5,7% больше, чем за аналогичный период 2019-го. В апреле этот показатель уже превысил 9,3 млн тонн.

Заместитель генерального директора компании Алексей Шило отметил, что «терминальная инфраструктура ОАО «РЖД» в настоящее время готова в полном объеме обеспечить комплекс услуг по осуществлению погрузо-разгрузочных работ и хранению минерально-строительных грузов». При этом, как объяснили в РЖД, основной упор делается именно на бесперебойную доставку, от которой зависит динамика и эффективность строительных работ. Одно из последних решений компании – предоставить мощности железнодорожной сети из более 140 грузовых дворов со специализированными площадками в различных регионах России. Из них 71 терминал готов к приему на хранение щебня по льготной ставке – клиентам, работающим с инертно-строительными грузами, РЖД предоставят скидку 90% до 30 июня этого года.

На рост поставок грузов для строительного сектора, как объяснили в компании, также повлияла благоприятная ситуация на рынке подвижного состава – там ставки на перевозку и обработку грузов в полувагонах в текущем году снизились с 2 тыс. до 1,1 тыс. рублей за вагон в сутки. А чтобы привлечь дополнительные грузы РЖД ввели понижающие коэффициенты к тарифу на перевозку, например скидку в 9,3% на перевозки листовой кровельной стали со станции Муром-I Горьковской железной дороги.

Железнодорожники и сами продолжают реализацию инфраструктурных проектов включенных в «Комплексный план модернизации и расширения магистральной транспортной инфраструктуры» и призванных обеспечить непрерывный перевозочный процесс. Помимо возведения объектов, связанных с увеличением пропускной способности БАМа и Транссиба, работы ведутся на железнодорожных подходах к морским портам Азово-Черноморского и Северо-Западного бассейнов, продолжается развитие Центрального транспортного узла, в том числе строительство Московских центральных диаметров. Ряд проектов направлены на увеличение скорости и объемов контейнерных перевозок, в частности, в направлении с Дальнего Востока до западной границы Российской Федерации.

Это не считая проведения большого количества плановых ремонтных работ. Буквально на днях РЖД завершили капремонт Лысогорского тоннеля в Туапсинском районе Краснодарского края, одного их самых протяженных на юге страны. Тоннель был построен еще в 1978 году и нуждался в модернизации, которую удалось провести всего за три месяца. Примененные при ремонте современные технологии позволили увеличить скорость движения поездов и соответственно сократить время в пути.

Всего строительные подразделения холдинга одновременно работают на более чем 1,1 тыс. объектах. При этом большое внимание уделяется мерам безопасности и защиты работников компаний. В настоящий момент на стройплощадках задействовано свыше 10 тыс. человек, а также 2,5 тыс. единиц техники.

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