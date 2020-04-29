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«Ситуация с финансами у Саудовской Аравии критическая»

Москва, 29.04.2020
#Нефть
#Финансы
#Саудовская Аравия
  • «Ситуация с финансами у Саудовской Аравии критическая»

AP/TASS

В марте саудовский центробанк SAMA потратил для покрытия нужд бюджета рекордные как минимум за последние два десятилетия 100 млрд риалов (27 млрд долларов), т.е. валютные резервы сократились более чем на 5%. Сейчас они самые низкие после 2011 года и составляют, по данным Bloomberg, 464 млрд долларов.

Расходы королевства в январе-марте составили 226,2 млрд риалов, а доходы – 192,1 млрд, говорится на сайте Министерства финансов КСА. Доходы от продажи нефти в первом квартале сократились на 24% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года и снизились до 128,8 млрд риалов. Что касается других доходов, то они тоже сократились, но не так сильно – на 17%.

Текущий счет правительства в центробанке в феврале-марте уменьшился на 45% и сейчас не превышает 40 млрд риалов.

Дефицит бюджета КСА в первом квартале составил 34,1 млрд риалов. В основном он был покрыт внешними и внутренними заимствованиями. Однако экономисты уверены, что несмотря на сокращение госрасходов Эр-Рияду придется в будущем еще больше пользоваться средствами валютных резервов, чтобы пережить последствия рекордного обвала цен на нефть. Напомним, саудовская нефть сейчас продается в районе 20 долларов за баррель, тогда как для получения сбалансированного бюджета, по расчетам экономистов МВФ, королевству необходима цена не менее 76 долларов.

Волатильность на нефтяном рынке и соглашение по снижению добычи нефти ОПЕК+ еще больше усилили негативные последствия закрытия экономики в целях борьбы с коронавирусом.

На прошлой неделе министр финансов королевства Мохаммед аль-Джадаан заявил, что Эр-Рияд за год использует из валютных резервов не больше 120 млрд риалов.

«Положение (в финансовой системе) в Саудовской Аравии сложилось очень критическое,- объясняет главный экономист Abu Dhabi Commercial Bank Моника Малик.- Мы ждем дальнейшего снижения валютных резервов королевства. Давление во втором квартале благодаря низким ценам на нефть и снижению производства будет нарастать».

Министр финансов Саудовской Аравии настаивает, что заимствования правительства из валютных резервов не превысят оговоренных объемов. По его словам, Эр-Рияд планирует увеличить заимствования в 2020 году до 220 млрд риалов.

В этом году КСА уже дважды обращалось к займам на внешних финансовых рынках. В общей сложности оно заняло у внешних и внутренних инвесторов, по данным Bloomberg, 19 млрд долларов.   

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