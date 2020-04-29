Слушания по реновации – когда вам удобно

Из-за связанных с пандемией коронавируса ограничений мы все больше осваиваем цифровые каналы взаимодействия с миром. Продукты теперь выбираем не на полке магазина, а на экране компьютера, с друзьями встречаемся в приложениях Skype или Zoom, посещаем выставки с помощью сайтов музеев.

На «цифру» недавно перешел еще один процесс, важный для жителей города – публичные слушания. Все они, включая слушания по программе реновации и другим городским проектам, теперь проходят в формате электронных общественных обсуждений. Чтобы принять в них участие, нужно зарегистрироваться на портале «Активный гражданин». Удобно то, что он работает круглосуточно, то есть оставлять свои комментарии и пожелания по проектам можно в любое время. Проектировщики и архитекторы рассмотрят их все – точно так же, как это было и при очной форме слушаний.

Недавно стартовали публичные обсуждения проектов по программе реновации в восьми столичных районах. Жители и проектировщики обсуждают будущую планировку территорий в Нижегородском, Коптево и Котловке, Кузьминках и Черемушках, Северном Тушино, Пресненском и Фили-Давыдково. Этот диалог важен для обеих сторон. Для жителей города публичные слушания – это возможность познакомиться с разработанным проектом планировки территории и рассказать о своих пожеланиях. Не нужно думать, что участвовать в обсуждении бесполезно, и ваш голос никто не услышит. Наоборот, только узнав мнение жителей района, проектировщики и архитекторы могут сделать проект комфортным для жизни.

Такие примеры уже есть. Так, в квартале реновации на Проспекте Вернадского этажность жилого дома была снижена в два раза. С таким предложением при обсуждении планировки территории обратились как раз жители. Кроме того, по их просьбе в проекте были предусмотрены дополнительные объекты социальной инфраструктуры.

Конечно, при развитии территорий город опирается на градостроительную политику. Нельзя, например, исключить из проекта дорогу. Но именно публичные слушания – это возможность попросить не прокладывать ее близко к дому. Или предусмотреть, например, дополнительную шумоизоляцию. В каждом квартале нужны детские сады и школы, общественные пространства вроде парков и велосипедных дорожек. На слушаниях у вас есть возможность рассказать, какие объекты нужны в вашем районе. А еще обсудить, будут ли они доступны всем или только жителям квартала. Например, смогут ли парковаться под окнами новых домов чужие автомобили или только жителей.

Архитекторы, конечно, изучают район перед тем, как разрабатывать его планировку. Но только общаясь лицом к лицу с жителями можно понять, какие изменения и в каком объеме необходимы. Электронный формат – не помеха этому общению. В пожеланиях горожан все равно останутся эмоции, которые для нашей работы очень важны. Городское пространство формируется для людей и должно отвечать их запросам. Им виднее, что нужно для комфортной жизни.

Люди во всех странах в эти дни учатся смотреть на мир по-другому, ищут новые форматы работы, общения, досуга и так далее. Поэтому перевод общественных обсуждений в электронный формат – это необходимая и правильная мера. Государство давно работает над расширением возможностей цифрового взаимодействия с гражданами. Это минимизирует и количество «бумажек», и число визитов в госорганы. Практически все теперь можно сделать через Госуслуги или один раз посетив МФЦ, заполнив все документы онлайн. Электронные публичные слушания – это еще один шаг в этом направлении. И он особенно важен в условиях, когда почти все вынуждены сидеть дома и выходить на улицу только в магазин.

Вот, кстати, еще один важный вопрос, который стоит обсудить на слушаниях. Сегодня в большинстве новых жилых комплексов первые этажи отданы под магазины и аптеки, салоны красоты и банки, кафе и службы быта. А на территории квартала есть свои небольшие парки, детские и спортивные площадки и то, что называется «малыми архитектурными формами» (небольшие фонтаны, например). Все это становится сейчас очень актуальным. Ведь выйти можно только в магазин или аптеку. Городские парки и даже детские площадки закрыты. А в современном квартале не нужно никуда ехать или идти – достаточно просто выйти из дома.

На языке архитекторов это называется «человеческим» ландшафтом – то, что видишь вокруг себя, когда передвигаешься пешком. С одной стороны, новые кварталы состоят из высотных зданий. С другой – благодаря расположению магазинов и кафе на первых этажах такая застройка воспринимается как комфортная. К тому же, эти первые этажи обычно больше по размеру, с высокими потолками и витринными окнами. Дополняет «человеческий» ландшафт озеленение территории – бульвары с деревьями и кустарниками, дорожки для прогулок и бега. Получается такой «город в городе».

Будет ли он доступен только для жителей квартала или всему району? Это также обсуждается на слушаниях. Согласно градостроительной политике, общественные зоны должны быть спроектированы не внутри двора. В любом случае, на слушаниях можно подробно изучить схему планировки территории и посмотреть на внешний вид будущей застройки. Чтобы придуманный проект в дальнейшем устроил и город, и жителей, необходимо тесное сотрудничество архитекторов и горожан. Участвовать в публичных обсуждениях обязательно нужно, тем более сейчас для этого даже не нужно выходить из дома. Соблюдая самоизоляцию, вы при этом можете решить судьбу своего квартала.