В борьбу с вирусом вступает дешевый кредит

Первые 30 проектов получили финансирование в рамках запущенной в конце марта Фондом развития промышленности (ФРП) программы «Противодействие эпидемическим заболеваниям». Общая сумма средств, которые выделяются в виде займов на льготных условиях, превысила 10 млрд рублей. Большая часть получателей, опрошенных «Экспертом», намерена использовать эти средства в качестве оборотных, потратив их на закупку сырья для собственного производства.

Производители и аналитики отмечают необходимость доступных кредитных средств, появление которых дает второе дыхание бизнесу, что видно на примере предприятий, подпавших под действие противоэпидемической программы, и считают, что в дальнейшем властям следует задуматься о более долгосрочном и широком характере такой поддержки.

Без лишней волокиты

Как уточнил глава Минпромторга Денис Мантуров, по линии ФРП одобрено около 50 займов на общую сумму 14,5 млрд рублей, а 30 проектов уже получили финансирование более чем на 10 млрд рублей. Первоначально на финансирование этой программы предполагалось направить 10 млрд рублей. Однако спрос на дешевые деньги со стороны производителей серьезно превысил предложение еще на первом этапе, и поэтому решено докапитализировать ФРП еще на 30 млрд рублей.

«Благодаря этим средствам многие предприятия уже нарастили объемы производства или начали выпускать необходимую продукцию», — подчеркнул министр.

Напомним, размер займа может составлять от 50 млн до 500 млн рублей под 1% годовых на срок до двух лет. При этом в первый год заемщик освобожден от уплаты основного долга. В ФРП рассматривают «противоэпидемические» проекты в ускоренном режиме и по упрощенной форме. В частности, от финансово устойчивых компаний не требуется предоставления «твердых» залогов (когда имущество, переданное в залог, остается у заемщика, но он не имеет права им пользоваться). Как отмечают в ФРП, все это позволило многократно сократить время на подготовку документов.

«Речь идет о производстве самой востребованной сейчас продукции: экспресс-тестов для выявления коронавируса, аппаратов искусственной вентиляции легких, антисептиков, медицинских масок, средств индивидуальной защиты, противовирусных лекарственных препаратов и тепловизоров», — прокомментировал директор ФРП Роман Петруца.

Средства выделяются оперативно и без лишней волокиты, подтвердили «Эксперту» получатели, ответившие на соответствующий запрос редакции.

«Никаких сложностей с получением средств не было: фонд сработал очень оперативно без лишней бюрократии, — рассказал заместитель финансового директора компании “ТДЛ Текстиль” (ведущий российский производитель натуральных тканей, текстиля и медицинских изделий) Александр Коньков. — Сумма в 200 миллионов рублей, которую мы получили, безусловно, имеет огромное значение для компании, особенно учитывая ставку — один процент годовых. Притом что сейчас банковский кредит дается в среднем под восемь-девять процентов годовых, выгода очевидна».

В компании «Фармасинтез» (производитель препаратов для лечения туберкулеза, ВИЧ-инфекции, онкологических заболеваний, сахарного диабета, гепатита) отметили, что фонд провел экспертизу представленных документов в кратчайшие сроки. При этом сумма полученных средств внушительная — около миллиарда рублей по двум проектам.

Взяли в оборот

Полученные средства «Фармасинтез» планирует направить на финансирование расходов, связанных с реализацией проектов по организации бесперебойного производства лекарственного препарата калидавир (лопинавир + ритонавир). Он включен во Временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) Минздрава, а деньги потребуются для закупки его фармацевтических субстанций. «Препарат калидавир является комбинированным противовирусным (ВИЧ) препаратом, который применяется в составе антиретровирусной терапии, включен в перечень ЖНВЛП, — уточнили на предприятии. — За рекордно короткий срок мы увеличили объем его производства с 10 тысяч до 15 тысяч упаковок в сутки». Сейчас цех по его производству работает беспрерывно, а сотрудники выходят в три смены.

«Мы получили заявки на отгрузку препарата и планируем поставить его в ближайшее время более чем в 30 регионов России, — пояснили в пресс-службе предприятия. — Интерес к калидавиру проявляют и другие страны. В частности, поступили заявки от Киргизии, Приднестровья, препарат готовится к отгрузке в Узбекистан и Казахстан». Впрочем, в приоритетном порядке будут обеспечены российские лечебные учреждения.

Аналогичным способом собираются распорядиться средствами (500 млн рублей) и в ОАО «Синтез» (Курган). «Необходимо увеличить запасы сырья, а также объемов производства необходимой продукции — в нашем портфеле есть 14 препаратов (из 40 рекомендованных Минздравом): антибактериальные средства, муколитические, а также препарат гидроксихлорохин (выпускается на площадке завода “Биоком” в Ставрополе)», — пояснили в компании. Здесь отметили наличие проблем с поставщиками фармацевтических субстанций из Китая, Индии и Франции, которые сейчас закрыты на карантин. Вдобавок к тому, что валюта дорожает и производители несут дополнительные расходы, так поставщики субстанций из Китая еще и подняли цены в среднем на 30%. «Сделанных ранее запасов должно было хватить на пять-шесть месяцев, но после увеличения выпуска целого ряда препаратов этот срок сократился до одного-двух месяцев», — пояснили на предприятии. Так что запасы надо пополнять, и полученные по линии ФРП средства будут направлены в том числе на эти цели.

В свою очередь текстильщики уточняют, что средства займа — это простой и выгодный источник оборотных средств. «Никакого прироста объемов выпуска продукции не предусмотрено», — пояснил Александр Коньков. По его словам, проект направлен на удовлетворение потребностей в марлевых повязках, используемых для защиты от инфекций, распространяющихся воздушно-капельным путем. В его рамках предприятие намерено выпустить 20 млн погонных метров медицинской хлопчатобумажной марли, из которых можно пошить около 79 млн масок.

Рублем по вирусу

Как отмечают в ФРП, система поддержки заработала и в регионах: в 16 субъектах РФ запущены собственные программы финансирования противоэпидемических проектов. Их условия в целом соответствуют федеральной программе ФРП, но отличаются объемами: как правило, размер займов в рамках региональных программ варьируется в пределах нескольких десятков миллионов рублей.

«Госпрограмма имеет своей целью не финансирование каких-то фундаментальных научно-исследовательских разработок, а поддержку и быстрое наращивание производства наиболее востребованной сейчас продукции, — говорит завкафедрой предпринимательства и логистики РЭУ имени Г. В. Плеханова Дмитрий Завьялов. — В текущей ситуации это хорошее решение, которое поможет отечественным производителям, в обычных условиях не избалованных доступными средствами». Производители ИВЛ, бесконтактных термометров, систем воздухоочистки, медицинских масок, антисептиков, экспресс-тестов на коронавирус и т. п. могут не беспокоиться: в обозримом будущем их продукция будет иметь спрос, который поддержит и государство. Другой вопрос — что делать всем остальным? «Благодаря пандемии многие страны, и Россия в их числе, должны озаботиться проблемами более долгосрочного характера: насколько хорошо финансируется отрасль медицинских разработок и научных исследований, насколько развито локальное производство медицинского оборудования и препаратов, насколько глубокое проникновение новейших медицинских технологий и инструментария в региональные медицинские центры, — полагает Дмитрий Завьялов. — А это уже совсем другие вложения и по времени, и по объемам».

Нынешняя ситуация в очередной раз продемонстрировала важность доступного кредита для бизнеса. Даже в условиях высокого потенциального спроса не все предприятия «противоэпидемического» сектора были готовы оперативно наращивать объемы производства. Предоставление льготного финансирования послужило триггером для запуска процесса.

«Давно очевидно, что для развития экономики нужны дешевые кредиты, простые бюрократические процедуры получения разрешений и лицензий, льготные периоды в уплате налогов и других сборов на этапе старта бизнеса (как минимум первые один–три года в зависимости от вида деятельности), — уверен директор офиса продаж компании “БКС Брокер” Вячеслав Абрамов. — А также помощь государства в виде нормально работающих законов и актов, регулирующих ту или иную сферу деятельности, и здоровая конкуренция, которая сама нормализует рынок». Если все это будет работать, то через пять–десять лет мы можем говорить о росте ВВП на уровне 3–5% в год, полагает аналитик.