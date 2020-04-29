В Чехии оценили необходимость выдворения из страны посла РФ

Как заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, ситуация с обвинениями в адрес Москвы в подготовке к покушению на пражских политиков не является поводом для выдворения из Чехии российского посла, передает ТАСС. Он также уточнил, что обсудил сложившуюся ситуацию с президентом страны Милошем Земаном.

Представитель республиканской Службы безопасности и информации Ладислав Штиха заявил, в свою очередь, что его ведомство рассматривает нынешнюю ситуацию, как чрезвычайно серьезную.

Ранее, напомним, о прибытии в Чехию некого мужчины с российским диппаспортом, имевшего при себе смертельный яд рицин, сообщил пражский еженедельник Respekt, ссылаясь на высокопоставленный источник. По прилету в Прагу мужчина сел в ожидавшую его машину диппредставительства и отправился в российское посольство.

Предположительно яд был предназначен для двух муниципальных политиков Праги, связанных со сносом памятника маршалу Коневу, а именно старосты района Прага-6 Ондржея Коларжа и приматора Праги Зденека Гржиба. Также им принадлежит инициатива по переименованию площади перед посольством России в площадь Бориса Немцова.

В российском посольстве все обвинения отрицают, более того дипломаты направили в МИД Чехии ноту протеста с указанием на недопустимость беспочвенных нападок на Россию и ее диппредставительство в Праге. В МИД России назвали информацию чешских СМИ фейком, глава ведомства Сергей Лавров указал на отсутствие у чешской стороны каких-либо доказательств в попытках российской стороны кого-то отравить в Чехии.