В Пекине снижен уровень ЧС

В Пекине снижен наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации, введенный в китайской столице в связи с эпидемией коронавируса, до отметки «II», рассказал в ходе общения с прессой заместитель секретаря правительства Пекина Чэнь Бэй. Первый уровень реагирования на ЧС в Пекине был введен 24 января. Решение было принято после оценки ситуации в мегаполисе. Начиная с полуночи 30 апреля, в Пекине будет действовать новый режим, добавила Чэнь Бэй.

Начиная с 30 апреля, жители Пекина, которые возвращаются в столицу после командировки из благополучных в плане эпидемии регионов, не обязаны отбывать двухнедельный карантин дома. Также от карантина освобождаются все, кто в настоящий момент находятся на самоизоляции. При этом 14-дневный карантин по-прежнему обязателен для приезжающих из-за границы.

Ограничительные меры в китайской столице продолжают действовать, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановке в стране. В Пекине многие компании по-прежнему работают в удаленном режиме, закрыты музеи, занятия в школах возобновлены лишь частично.

Напомним, накануне прирост больных по России составил 6,4 тыс человек, что превысило показатели Китая на пике эпидемии в стране. Напомним, в КНР остановился прирост больных на отметке в 82 тыс. инфицированных. Также Россия обошла Иран, где насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза.