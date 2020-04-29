В России снизилось количество выявленных за сутки случаев COVID-19

В России за минувшие сутки выявлено 5841 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, таким образом, общее число заболевших в стране достигло отметки в 99 399 тысяч, в суточный прирост составил 6%, передает оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 5841 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, из которых 44,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении штаба.

Больше всего больных выявлено в Москве – 2220, на втором месте Московская область (+686), на третьем месте Санкт-Петербурге (+290). В Нижегородской области 131 инфицированный, в Северной Осетии 121 новый заболевший. Из больниц выписано 1830 человек, из которых 480 выписано в Москве, в общей сложности выздоровело в России 10 286 пациентов.

Напомним, накануне прирост больных по России составил 6,4 тыс человек, что превысило показатели Китая на пике эпидемии в стране. Напомним, в КНР остановился прирост больных на отметке в 82 тыс. инфицированных. Также Россия обошла Иран, где насчитывается 91 472 подтвержденных диагноза.

Накануне президент России в своем выступлении сообщил о продлении режима самоизоляции до 11 мая, отметив, что страна постепенно выходит из эпидемии.