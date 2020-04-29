Вирусолог рассказал об условиях смягчения карантина в России

Говорить о постепенном снятии карантина или смягчении ограничений в передвижении можно будут после того, как прирост новых зараженных будет не более двух-трех процентов в день, заявил директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Александр Лукашев в эфире «России 1».

На сегодня ситуацию с распространением коронавируса можно оценить «на троечку», поскольку прирост заболевших в среднем составляет 6% в день. Показатель разнится от региона к региону, добавил медик.

«Говорить о снятии мер нет никаких оснований, поскольку для контроля над ситуацией необходим прирост не более 3%, сегодня он составляет 7%», — заявил эксперт.

В России за минувшие сутки выявлено 5841 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, таким образом, общее число заболевших в стране достигло отметки в 99 399 тысяч, в суточный прирост составил 6%, передает оперативный штаб.

«За последние сутки в России выявлено 5841 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 82 регионах, из которых 44,9% новых заболевших не имели клинических проявлений болезни», - говорится в сообщении штаба.

Больше всего больных выявлено в Москве – 2220, на втором месте Московская область (+686), на третьем месте Санкт-Петербурге (+290). В Нижегородской области 131 инфицированный, в Северной Осетии 121 новый заболевший. Из больниц выписано 1830 человек, из которых 480 выписано в Москве, в общей сложности выздоровело в России 10 286 пациентов.