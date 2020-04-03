Zoom используют, работая дома, самые высокопоставленные особы мира. Такие как премьер-министр Великобритании Борис Джонсон – для проведения заседаний кабинета - или бывший глава ФРС Алан Гриспен.

Но главное – ее стали массово использовать для дистанционной работы из-за мер, которые предпринимает мир против распространения коронавируса. По данным на 23 марта, платформу по всему миру загружали 2,13 млн раз против 56 тысяч в день двумя месяцами ранее.



Цены на акции Zoom онлайн: ru.investing.com/equities/zoom-video-communications

И если простые пользователи могут пользоваться платформой до 40 минут бесплатно, то основные клиенты Zoom – корпорации – платят за лицензию в зависимости от числа рабочих мест, которые оснащены функцией видеоконференции. И в этом квартале, по оценке, компания получит доход на 85% больше, чем за третий квартал 2019 года – последнего, за который есть официальные данные.

На этот рост среагировали инвесторы, и акции выросли с 70 долларов в январе до 150 долларов 31 марта. Сообщая об этом, Guardian сравнила капитализацию Zoom, достигшую на тот момент 42 млрд долларов, с компанией International Consolidated Airlines Group, владеющей British Airlines: капитализация последней была более, чем в 8 раз меньше. Эта же газета привела анектодичную историю: инвесторы были настолько возбуждены, что начали вкладываться не в тот Zoom, а в Zoom Technologies, китайскую телекоммуникационную компанию.

Впрочем, 2 апреля акции Zoom упали. Не успела появиться информация о буме ее акций, как появились публикации о том, что пользование платформой может быть небезопасным. ФБР сообщило, что расследует серию успешных хакерских атак на платформу Zoom, в результате которых злоумышленники внедрялись в видеоконференции и выступали с расистскими лозунгами и угрозами. Этот метод хакеров СМИ окрестили Zoombombing. И как раз в понедельник генеральный прокурор Нью-Йорка направила в компанию письмо с требованием ускорить раскрытие информации о слабых местах платформы.

Прокурор сделала запрос еще в январе, когда появился доклад экспертов по кибербезопасности о слабых местах платформы.

И тут же вспомнили о давнем скандале, когда выяснилось, что Zoom продает персональные данные своих клиентов Facebook, которая приобретала их ради размещения рекламы. После того, как это обстоятельство вскрылось, компания объявила о смене политики в отношении персональных данных. Однако на фоне взрывного роста аудитории платформы, посыпались намеки о том, что Zoom не сможет не соблазниться перспективой нажиться на миллионах пользователей. Масла в огонь подлило сообщение о решении Илона Маска запретить в принадлежащей ему SpaceX пользоваться платформой Zoom.

Так что глава Zoom Video Эрик Юань к вечеру 2 апреля был вынужден выступить с открытым письмом, в котором пояснял, что компания не видела смысла тратить ресурсы на достижение высоких стандартов безопасности, поскольку предполагала, что ее продукт будет использоваться корпоративным сектором, располагающем сильными IT-службами, способными обеспечить защиту от злоумышленников. Юань заявил, что никак не ожидал, что возникнет такой сильный спрос со стороны школ, перешедших на удаленное обучение, и других незащищенных пользователей – например, церквей, переведших службы в интернет. Теперь же компания, по его словам, направит все усилия на разработку протоколов безопасности и сделает этот процесс максимально прозрачным.

Это заявление сделано на фоне того, что фондовые аналитики уже рекомендуют инвесторам рассматривать сектор проведения видеоконференций в сложившихся условиях как перспективный для вложений, и советуют искать акции компаний, у которых есть в активе соответствующие наработки. В частности, аналогичная Zoom платформа есть в арсенале у Cisco. А 2 апреля Facebook объявила, что выпустит на рынок новый мессенджер, который может использоваться не только на мобильном устройстве, но и на стационарном компьютере с функцией видеоконференции. Так что Zoom Video придется очень потрудиться, чтобы сохранить свои позиции на рынке, в том числе фондовом.