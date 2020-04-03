В мире началась эпидемия закрытия рабочих мест

Миллионы американцев и европейцев, потерявших работу в результате остановки предприятий, которую спровоцировала пандемия коронавируса COVID-19, обратились за пособиями по безработице. Достаточно сказать, что на биржу труда только за последнюю неделю, по данным Министерства труда США, были вынуждены отправиться 6,6 миллионов американцев. Эти рекордные цифры намного превышают прогнозы самых пессимистически настроенных специалистов. Всего же за пособиями по безработице во второй половине марта обратились более 10 миллионов американцев!

«Это (ситуация на рынке труда) продолжает подтверждать наши самые худшие опасения о распространении эпидемии массовых увольнений,- заявил главный экономист Deutsche Bank Securities Торстен Слок.- Обращения за пособием по безработице красноречиво свидетельствуют о том, что программы помощи правительства слишком запоздали. Компании отреагировали на пандемию еще до их появления».

В четверг американские биржи закрылись с небольшим плюсом, что объясняется надеждами на окончание нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией. S&P 500, например, прибавил 2,3%, а Nasdaq Composite – 1,3%. Цена на нефть марки Brent взлетела после твита Дональда Трампа об его разговоре с наследным принцем Мухаммедом на 21% до 29,94 доллара за баррель.

В пятницу утром азиатские биржи в целом последовали примеру американских коллег: Topix в первые часы после открытия торгов повысился на 0,9%, а южнокорейские Kospi и австралийский S&P/ASX 200 – на 0,8%.

Очень слабые данные по количеству безработных в США появились после того, как европейские страны одна за другой выдали не менее мрачную статистику по своим рынкам труда. И это несмотря на заявленные в ряде европейских стран программы помощи предпринимателям с тем, чтобы они не увольняли своих сотрудников, а отправляли их домой в оплачиваемые отпуска.

Около 4 миллионов французов, то есть примерно каждый пятый занятый в частном секторе, обратились за последние две недели за временными пособиями по безработице.

В Испании, которая занимает незавидное третье место в списке стран по количеству подтвержденных случаев заражения коронавирусом после США и Италии, зафиксирован рекордный всплеск безработицы в истории. В марте лишились работы свыше 800 тысяч человек.

На момент появления пандемии коронавируса уровень безработицы на Пиренеях уже достиг 14%. Обращает внимание, что почти все новые безработные работали по временным контрактам. Таких работников в Испании более четверти от общей численности рабочей силы в стране.

В Великобритании за универсальным кредитом (пособием по безработице) обратился почти миллион человек, а в Ирландии менее чем за неделю почти 34 тысячи компаний стали участницами правительственной программы поддержки рабочих мест.

Эпидемия закрытия рабочих мест началась несмотря на то, что власти многих стран разнообразными методами пытаются избежать массовых увольнений. Все это происходит на фоне пандемии коронавируса, который заразил уже более миллиона человек и отнял свыше 50 тысяч жизней.

Изоляции, закрытия и карантины заставили многие предприятия закрыться. Фактически прекратилась международная торговля, замерли финансовые рынки. Мрачные прогнозы о глобальной рецессии, которая будет значительно сильнее рецессии после кризиса 2009 года, обрели реальные очертания и начали сбываться.

После обвала цен на сырье и девальвации валют по отношению к доллару появились с каждым днем усиливающиеся страхи долгового кризиса в развивающихся экономиках.

Дональд Трамп заявил в марте, что лекарство не должно быть хуже самой болезни. Однако на этой неделе американский президент заговорил по-другому. Он сказал, что от коронавируса могут погибнуть 240 тысяч американцев, даже если вся страна будет соблюдать строгие правила социального дистанцирования, которые будут действовать до конца апреля.