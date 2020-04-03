«Бюджеты треснут»: Собянин выступил против раздачи денег россиянам

Мэр Москвы Сергей Собянин выступает против немедленной раздачи бюджетных денег на руки гражданам, пострадавшим в материальном плане из-за объявленных «нерабочих дней» в связи с коронавирусом.

«Дискуссия идет о том, что надо немедленно всем выплатить из бюджета. Это тоже неправильно. Бюджеты треснут», - цитирует «Коммерсантъ» выступление московского градоначальника в эфире «Первого канала». Он уточнил, что в этом случае правительству будет трудно обеспечить систему здравоохранения. Собянин призвал малый бизнес, пострадавший от мер правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией, «проявить свою социальную позицию».

«Мы же не говорим о том, что на полгода надо распустить по отпускам. Один месяц», - сообщил Собянин. Он уверен, что «большинства предприятий хватит ресурсов» продержаться это время и обеспечить своих работников заработной платой.

«Еще раз повторю: сумма не такая большая»,— сказал Собянин.

Напомним, 2 апреля российский президент Владимир Путин в ходе своего второго выступления продлил нерабочий режим до 30 апреля. Ранее, выступая перед россиянами, Путин объявил выходной неделю с 30 марта по 3 апреля.