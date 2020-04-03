Еврокомиссия извинилась перед Италией за отсутствие помощи в борьбе с коронавирусом

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен попросила у итальянцев прощение за отсутствие солидарности от объединенной Европы в борьбе Рима с пандемией, но пообещала помочь в борьбе с экономическими последствиями коронавируса COVID-19.

Итальянцы сильно обиделись на Брюссель и за то, что он не оказал Италии такую необходимую в марте медицинскую помощь, и за отказ северных стран выпускать совместные «коронабонды», которые должны помочь в восстановлении экономики. Ультраправая партия «Лига», конечно, немедленно воспользовалась такой возможностью и вновь поставила вопрос о целесообразности пребывания Италии в объединенной Европе, которая не помогла итальянцам в трудную минуту. Даже самые стойкие еврофилы были в ужасе от такой черствости Брюсселя и коллег по Евросоюзу.

Италия действительно оказалась в катастрофическом положении: за шесть недель в стране подтверждены 110574 случая заражения коронавирусом и 13155 летальных исходов. Если по числу больных она уступает США, то по количеству смертей впереди планеты всей.

В открытом письме, опубликованном ежедневной газетой La Repubblica, президент ЕК Урсула фон дер Ляйен оправдывается тем, что на первом этапе большинство европейских стран не замечали ничего, кроме собственных проблем.

«Они не понимали, что мы можем победить пандемию только вместе, как единый Союз,- говорится в письме.- Это (отказ помогать) очень плохая позиция, которой можно было избежать. Сейчас Европа устремилась на помощь Италии».

Главной проблемой, по крайней мере, сейчас, считается требование Италии и восьми других европейских стран выпустить от лица всех членов еврозоны так называемые «коронабонды» или «восстановительные» бонды, на которые планируется восстанавливать европейские экономики после того, как они начнут выходить из глубокой рецессии. Однако консервативные лидеры таких богатых европейских стран, как Германия, Нидерланды и Австрия выступают против совместных облигаций с государствами, у которых такие большие долги, как у Италии.

«Верю, что все даже в тех странах (ФРГ, Нидерландах, Австрии) со временем поймут, что только быстрый, сильный и совместный ответ Европы является единственно возможным решением,- заявил премьер-министр Италии Джузеппе Конте в интервью испанскому телеканалу La Sexta.- Медленный ответ будет бессмысленным».

Находящаяся в оппозиции Лига, которая по-прежнему остается самой популярной партией на Апеннинах, пытается воспользоваться пандемией коронавируса для дальнейшего роста популярности и усиления своих позиций.

«Президент Комиссии фон дер Ляйен извинилась сегодня перед Италией и итальянцами,- написал в Twitter лидер Лиги Маттео Сальвини, бывший глава МВД и вице-премьер, а сейчас лидер оппозиции.- Она могла бы сделать это раньше. Мы получили от Европы только слова, дым и ноль конкретной помощи».

Советник Лиги по экономике Клаудио Борги разместил в своем аккаунте в Twitter фашистский плакат времен Второй мировой войны, на котором изображен улыбающийся немецкий солдат и написано: «Германия – ваш настоящий друг!»

«Прошло много лет, но тактика осталась прежней»,- резюмировал Борги.

Фон дер Ляйен рассказала в интервью La Repubblica, что Евросоюз выделит 100 миллиардов евро наиболее пострадавшим от пандемии странам для восстановления закрытых рабочих мест и выплаты зарплат. Причем, оказание этой финансовой помощи начнется с Италии.

По ее словам, ЕК хочет быть уверенной, что «каждый евро в бюджете ЕС» будет потрачен на борьбу с коронавирусом.

При этом фон дер Ляйен, однако, ни слова не сказала о «коронабондах», на которых настаивает Рим.