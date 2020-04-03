Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина провела так называемую антикризисную пресс-конференцию, которые теперь будут проходить каждую неделю.

В текущих условиях общение регулятора с общественностью необходимо. И представители бизнеса, и население хотя понимать, какие у них есть возможности, и какие действия предпринимает по борьбе с кризисом главный финансовый орган страны.

Эльвира Набиуллина сразу же отметила всю сложность ситуации в мировой экономике, которая сложилась на фоне распространения нового коронавируса. И для России за последние недели, прошедшие с момента последнего заседания ЦБ, изменилось многое, причем это касается как внешних, так и внутренних факторов.

Финансовые рынки удалось стабилизировать. Усилия мировых регуляторов, в первую очередь Федеральной резервной системы, стали ключевым фактором.

Беспрецедентные объемы долларовой ликвидности, закачанные в финансовую систему, помогли и российскому рынку в целом, и курсу рубля в частности. Дополнительную поддержку оказали продажи валюты в рамках бюджетного правила.

“В нашем случае мы также видим эффект от продажи валюты в рамках бюджетного правила — как стандартных продаж, привязанных к цене на нефть 42 доллара США за баррель, так и дополнительных (за счет сделки по Сбербанку), привязанных к цене на нефть 25 долларов США за баррель. Эти продажи, как мы уже говорили раньше, компенсируют выпадающие объемы экспортной выручки от продаж нефти, нефтепродуктов и природного газа при снижении цены на нефть ниже 25 долларов США за баррель и тем самым способствуют стабилизации рыночной конъюнктуры. Также стоит отметить, что за последние недели снизились доходности по долгосрочным ОФЗ и сейчас находятся на уровнях около 7%. В марте произошел резкий рост доходностей, сейчас на три четверти этот всплеск уже отыгран. В целом можно сказать, что рыночная ситуация улучшилась, хотя, конечно, пока еще далека от нормальной”, — сказала Набиуллина.

Тем не менее, общая ситуация в экономике остается сложной. По оценкам экспертов, отметила председатель ЦБ, месяц карантина обходится потерей около 1,5-2% годового ВВП.

При этом в России ограничения на передвижение продлены, как известно, до 30 апреля, то есть простой окажется даже больше месяца.

В рамках антикризисных мер Центральный банк вводит меры по предоставлению ликвидности. Об этом было объявлено сегодня. Впрочем, по словам главы регулятора, банки подошли к кризису в хорошем состоянии и в целом острой нехватки в дополнительной ликвидности не испытывают.

Как всегда, многих интересовал вопрос изменения ключевой ставки.

Эльвира Набиуллина , конечно, не обошла его стороной.

Из ее слов можно сделать вывод, что повышения ставки ждать не стоит, скорее монетарная политика станет мягче. ЦБ допускает проинфляционные факторы, которые уже имеют место быть, однако они не будут иметь долгосрочный эффект, и дезинфляционные факторы в итоге возобладают.

Глава ЦБ дала понять, что снижение ставки вполне вероятно, но пока нет четкого понимания, когда будет подходящий момент.

“Инфляция ожидаемо ускорилась в последнее время. Но годовая инфляция тем не менее пока еще значимо ниже 4%. Мы будем следить за динамикой роста цен. Данные за последние недели марта подтверждают наше мнение, что наблюдаемый всплеск будет краткосрочным и не будет иметь значимых вторичных эффектов на инфляционные ожидания. При этом последствия от ограничительных мер для совокупного спроса — как в части внешнего спроса, так и внутреннего — вероятно, будут носить более длительный характер. Это будет значимым дезинфляционным фактором. При развитии ситуации по данному сценарию и стабильности на финансовых рынках мы видим некоторый потенциал для снижения ключевой ставки в течение 2020 года. Будем выбирать правильный момент, когда мы сможем этот потенциал начать использовать”, - заявила Набиуллина.

Стоит добавить, отвечая на вопрос журналиста, председатель ЦБ назвала консенсус-прогноз аналитиков по ставке “нормальным”, а значит участники рынка могут использовать его в качестве ориентира.

Если говорить об экономических мерах и мерах поддержки, Центральный банк сейчас ведет активную работу по предоставлению кредитных каникул и других мер, которые призваны оказать помощь тем, кто лишился большей части дохода из-за сложившейся ситуации.

С полным перечнем дополнительных мер Банка России по поддержке кредитования экономики и защите интересов граждан можно ознакомиться здесь: https://cbr.ru/press/pr/?file=03042020_161415if2020-04-03T16_13_26.htm

Опрос 10 крупнейших банков показывает, что от заемщиков поступило около 27 тыс. заявлений о просьбе изменить кредитные условия. ЦБ в свою очередь настоятельно рекомендовал кредитным организациям не выставлять заемщикам пени до завершения карантина.

В целом же, Эльвира Набиуллина отметила, что ситуация меняется очень стремительно, и прогнозы давать довольно трудно. Тем не менее, она пообещала, что регулятор будет и дальше принимать различные меры по борьбе с кризисом.

Она не исключила, что перечень секторов экономики, которые получат поддержку, будет расширен.

Возможно, об этом будет объявлено уже на следующей неделе, когда состоится очередная пресс-конференция главы ЦБ.