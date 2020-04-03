Курс доллара: такого никто не ожидал

В четверг 2 апреля курс рубля неожиданно сделал разворот к основным резервным мировым валютам и уверенно пошёл в рост на фоне стремительного скачка мировых цен на нефть.



Курс доллара онлайн можно наблюдать здесь: www.moex.com/ru/markets/currency

Так, к закрытию основной торговой сессии Московской биржи курс доллара составил 77,63 руб., что на 1,16 руб. ниже чем было сутки назад. При этом в моменте доллар впервые с 26 марта падал к отметке 77,36 руб. Евро по данным на 19:00 мск торговался по 84,27 руб., что дешевле на 2,04 руб. по сравнению с закрытием среды. Ранее единая валюта ЕС опускалась к отметке 83,98 руб. – впервые с 25 марта.

Напомним, ещё в среду почти все аналитики были уверены, что курс рубля в четверг продолжит своё падение к доллару и евро и возможно даже перешагнёт рубеж в 80-81 руб. Поэтому, вчерашний сценарий эксперты даже не рассматривали.

Однако на помощь российскому рублю неожиданно пришёл президент США Дональд Трамп, который в своём микроблоге в Twitter написал, что российский лидер Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства "черного золота" от 10 млн баррелей до 15 млн баррелей в сутки. То есть этот объём больше в 10 раз, чем обсуждался 6 марта в Вене на встрече ОПЕК+.

Сразу после этого мировые цены на нефть пошли вверх. В частности, стоимость июньских фьючерсов на «чёрное золото» марки Brent на Лондонской бирже к 19:00 мск выросла на 22,92% – до 30,41 долл. за бочку. При этом на максимуме котировки этого сорта достигали 36,29 долл. за баррель. Майские контракты на нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи к этому времени подорожали на 23,73% – до 25,13 долл. за баррель. А на максимуме котировки достигали уровня 27,39 долл. за бочку.



Цены на нефть онлайн можно отслеживать здесь: www.moex.com/ru/derivatives/commodity/oil

Следом за подорожанием нефти стал укрепляться и курс рубля. По мнению Богдана Зварича из Промсвязьбанка, такого действительно никто не ожидал.

«Ещё днём нацвалюта после утреннего укрепления стала сдавать свои позиции, – напомнил он. В преддверии публикации данных по первичным заявкам на пособие по безработице в США доллар ожидаемо пошёл вверх, а после выхода статистики ушёл в «плюс». Но к концу основной сессии Московской биржи стали известно, что нефть снова взлетела вверх на заявлениях Трампа и на призывах Саудовской Аравии к экстренному саммиту ОПЕК+».

Как подчеркнул эксперт, на этой новости в моменте фьючерс на «чёрное золото» марки Brent достигал 36 долл. за бочку.

Прогноз курса рубля, мнение экспертов



«Пока мы оцениваем данную новость скорее нейтрально в отсутствие подробностей. Однако это вчера оказало поддержку курсу рубля и привело к его мощному росту. Что будет дальше, пока неясно. Многое будет зависеть от того, действительно ли существуют договорённости, о которых говорил вчера Трамп или нет», – резюмировал Зварич.

Юрий Кравченко из ИК «Велес Капитал» также напомнил, что валютные торги в четверг начались для российской валюта неплохо.

«Однако уже к полудню по московскому времени аппетиты инвесторов к риску вновь иссякли. А в результате ухудшения настроений на глобальных рынках из-за существенного роста недельного числа заявок на получение пособий по безработице в США рубль растеряла весь свой утренний рост», – напомнил он.

Но ближе к окончанию рабочего дня, как отметил Кравченко, ситуация на рынках вновь диаметрально поменялась, но уже в лучшую для нацвалюты сторону.

«В частности, цена на Brent поднялась выше 36 долл. за бочонок, что ещё вчера утром казалось невозможным. Произошло это после сообщения американского президента о том, что он ожидает от России и Саудовской Аравии снижения добычи нефти. Кроме того, на рынке появилась информация о том, что Саудовская Аравия планирует организовать экстренную встречу ОПЕК+ для обсуждения вопроса по сокращению добычи. Благодаря таким неожиданным новостям рублю удалось обновить свои утренние максимумы, и окончание рабочего дня нацвалюта встречала вблизи 77,25 по доллару», – отметил аналитик.

Впрочем, как он напомнил, вскоре Дмитрий Песков – руководитель пресс-службы президента РФ – опроверг переговоры российского лидера с главой Саудовской Аравии, а ещё через некоторое время стоимость марки Brent вновь оказалась ниже 30 долл. за баррель.

«Поэтому пока я не берусь прогнозировать, как цены на нефть и курс рубля поведу себя сегодня. Надо очень внимательно будет отслеживать все новости на темы, которые могут отразиться на курсе нацвалюты, а уже потом делать какие-то выводы», – подчеркнул Кравченко.