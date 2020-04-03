МБК проанализировал как изменились покупки москвичей во время самоизоляции

Московский кредитный банк (МКБ) проанализировал траты россиян в первые пять дней самоизоляции (с 30 по 3 апреля) и выяснил, что москвичи стали ходить в магазины реже, но сумма средней покупки стала дороже.

Так, на один POS -терминал, установленный в магазинах-клиентах МКБ по экварингу, общее число покупок было в среднем в 1,3 раза ниже, чем в обычный мартовский день. При этом выручка на один терминал стала дороже - до 23-25 тыс. рублей вместо 18 -19 тыс. рублей.

Средний чек в продуктовых магазинах в эти дни колебался в пределах 550-580 руб., что на 30% больше среднего чека в целом по марту, на 60% превышает средние траты в магазине до коронавируса и на 20% больше показателя в предпраздничные дни.

Анализ активности россиян в продовольственных магазинах показывает, что в большинстве своем они стараются соблюдать режим самоизоляции и выходить даже за продуктами реже. Выросший средний чек говорит о том, что пока большинство не трогает ранее сделанные запасы продуктов.