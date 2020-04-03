Минэнерго России готово возобновить переговоры с Саудовской Аравией по сделке ОПЕК+, а также продолжить консультации с США, заявил глава министерства Александр Новак. Как сообщает «Прайм», ранее президент США сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии уже провел эту встречу с Владимиром Путиным. В Кремле данную информацию опровергли, но это не помешало ценам на нефть взлететь на 40% за одну торговую сессию.

Дональд Трамп анонсировал возращение России и Саудовской Аравии за стол переговоров с возможной сделкой по сокращению добычи на 10-15 млн баррелей в сутки. Фьючерсы на сорт Brent после появления данной информации за 10 минут подскочили на 10 долларов, достигнув 35,99 доллара за баррель. И хотя они там не удержались, так как информация пока не получила подтверждения, цены на сырье завершили день повышением до 27,3 доллара за бочку WTI. Brent поднялась до 30,21 доллара и с утра 3 апреля уверенно держалась в районе 30 баррелей за бочку.

Договоренностей пока и в самом деле нет. Более того, Александр Новак сообщил, что саудовские коллеги с ним по-прежнему не разговаривают. «Мы общаемся с министрами других стран, которые входят в ОПЕК. Есть общее понимание, что на рынке достаточно серьезная ситуация, которую мы не могли прогнозировать», - объяснил министр. Тем не менее, уже известно, что Саудовская Аравия предложила созвать экстренное заседание ОПЕК+, более того, появилась информация, что в королевстве, якобы, готовы сократить добычу до уровня меньше 9 млн баррелей в сутки (против нынешних 12,3 млн). И хотя саудиты опровергли это сообщение, заявив, что речь о снижении объемов производства нефти может идти лишь в том случае, если на аналогичные шаги пойдут и другие страны G20. Тем не менее, общий настрой на взаимодействие внушает участникам рынка оптимизм.

Как сообщило на своем интернет-портале Министерство энергетики Азербайджана, министры энергетики стран ОПЕК+ встретятся в режиме видеоконференции уже в первый день следующей рабочей недели, 6 апреля. В распространенной информации говорится, что предметом обсуждения будет новая «Декларация о сотрудничестве».

Переговоры Трампа и Путина, потом Трампа и кронпринца Саудовской Аравии могут положить начало новому витку расширения ОПЕК, полагает управляющий партнер EXANTE Алексей Кириенко. Ранее, в 2015-2016 гг., США отказывалась участвовать в ограничениях добычи. Вероятно, сейчас пришел тот самый момент, когда все три стороны действительно готовы сесть за стол переговоров.

Дональд Трамп, называвший низкие цены на нефть благом для экономики США, изменил свою позицию - слишком драматическим оказался обвал котировок и его последствия для бизнеса, констатирует эксперт. Первой ласточкой для сланцевого сектора стало банкротство крупнейшего сланцевика Whiting Petroleum, объявленное на этой неделе. При сохранении столь низких цен обанкротиться может половина сланцевых компаний США, потянув за собой как рост безработицы, так и финансовые трудности банков, которым эти компании задолжали.

Чтобы сдвинуть дело с мертвой точки, США могут пообещать присоединиться к скоординированному ограничению добычи, в рамках ОПЕК+, превратив его в Мега-ОПЕК. Участие США в подобных временных ограничениях – это то, чего недоставало лидерам ОПЕК+ в предыдущие годы, считает Алексей Кириенко.

Нефтяной рынок неожиданно получил поддержку, признает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. Но эта поддержка временная, считает он – на фоне высокой волатильности и пандемии механизм наращивания/увеличения добычи больше не будет восприниматься инвесторами как индикатор цен. Срочные контракты и спекуляция ими сейчас не менее остро влияют на цены, чем спрос и предложение физической субстанции и запасы этой субстанции в хранилищах.

Но собрать заново соглашение ОПЕК+ будет сложно, особенно в условиях пандемии, особенно после того, как из соглашения вышли сначала Эквадор, потом Россия, считает аналитик. Другие страны тоже будут стремиться как можно лучше наполнить свои бюджеты на период кризиса, спровоцированного коронавирусом, и увеличивать для этого и добычу, и экспорт, так как объемы хранилищ ограничены.

Не очень Антонов верит и в сокращение добычи Россией, которая незадолго до разногласий с ОПЕК даже успела добиться права не учитывать попутный газ в общей квоте добычи. Текущая повестка вряд ли сможет толкнуть цену нефти выше $35 за баррель Brent, и, если ожидания по влиянию заявления Трампа на рынок не оправдаются, цена в течение недели вернется обратно на уровень $25.

Оценить снижение потребления нефти сложно, но на бытовом уровне понятно, что автомобилей на дорогах стало как минимум в два раза меньше, почти исчезли пробки, значит, потребление топлива тоже сокращается как минимум на 30-40%. Это будет иметь значительный отложенный эффект, даже если экономика вернется к обычному режиму функционирования, полагает эксперт.

По прогнозам Антонова, можно ожидать роста цен на бензин даже на фоне снижения его потребления, так как этот рынок олигополий живет по своим законам. Как только люди вернутся к обычному темпу поездок, для них цена бензина будет иметь мало значения, отложенные на месяц дела потребуют завершения, и бензин купят и за 50+ рублей.

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