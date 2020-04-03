Встреча ОПЕК+ состоится 6 апреля в режиме видеоконференции

Встреча ОПЕК+ по стабилизации цен на нефть планируется на 6 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на главу пресс-службы министерства энергетики Азербайджана Замину Алиеву.

"Встреча ОПЕК+ пройдет 6 апреля в формате видеоконференции​​​. Азербайджан получил приглашение. На встрече ожидается участие министров стран альянса и обсуждений новой "Декларации о сотрудничестве", - сказала Алиева.

В четверг Саудовская Аравия призвала провести экстренную встречу ОПЕК+ и других нефтедобывающих стран.

В четверг нефть показала феноменальный рост после заявления президента США Дональда Трампа, что он ожидает, что глава РФ Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман объявят о соглашении о сокращении производства нефти.

По словам Трампа, сокращение составит от 10 млн баррелей.

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Кроме того, американский лидер написал в своём микроблоге в Twitter, что сокращение производства будет «большим для нефтяной и газовой промышленности!».

На этих новостях по состоянию на 18:04 мск цена июньских фьючерсов на «чёрное золото» марки Brent выросла на 23,77%, до 30,62 долл. за баррель, майские фьючерсы на нефть сорта WTI подорожают на 26,14%, до 25,62 доллара за баррель.

При этом в моменте цена Brent подскакивала на 40%, до 35,99 долл. за баррель.

В пятницу цены на нефть продолжили рост в ожидании конкретики по возможной новой сделке ОПЕК+. Котировки Brent выросли до 32,06 долларов за баррель к 10.50 мск