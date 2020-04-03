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Поправки в КоАП города Москвы оставили много вопросов

Москва, 03.04.2020

Согласно принятой 2 апреля новой редакции нескольких статей КоАП города Москвы, нарушение режима самоизоляции будет стоить 4 тысячи рублей на первый раз и 5 тысяч рублей – на второй раз или если нарушитель окажется на машине. 

Последний случай пока не разъяснен: согласно устным разъяснениям депутата, внесшего пункт о штрафе за передвижение на автомобиле, им наказываются только люди, у которых диагностирован коронавирус. Однако в принятом в четверг пакете поправок в городской КоАП это обстоятельство (наличие заболевания) никак не отражено. Между тем, санкции не исчерпываются штрафом: автомобиль будет помещен на штрафстоянку.

Штрафы, причем крупные, грозят и предпринимателям, и организациям: есть запрет на проведение мероприятий с присутствием людей, нарушение его  организацией будет стоит 30-40 тысяч рублей должностному лицу и 200-300 тысяч - юридическому. При повторном нарушении штрафы возрастут до 40-50 тысяч и 300-500 тысяч рублей соответственно.

Уже не первый день москвичи имеют право выйти из дома в строго оговоренных случаях: за продуктами в ближайший магазин или за лекарствами в ближайшую аптеку, вынести мусор – на ближайшую площадку для мусора, выгулять собаку – не дальше ста метров от дома,  чтобы обратиться за экстренной медицинской помощью или если оставаться дома стало опасно для жизни. Отвезти в ветклинику животное – только в случае крайней необходимости по предварительной записи после консультации с ветврачом.

Но теперь несоблюдение этой регламентация будет наказываться штрафными санкциями.

В четверг вечером после обращения президента, продлившего нерабочие дни до конца апреля, мэр Москвы издал указ, согласно которому кафе и рестораны, торговые центры и парки, салоны красоты и фитнес-центры, школы и вузы будут закрыты до 1 мая. На этот же срок будут приостановлено действие школьных и студенческих проездных, исключение сделают для волонтеров.

Во время пандемии будут работать магазины продуктов и товаров первой необходимости, аптеки и службы доставки, салоны связи и зоомагазины. 

Спецпропуска и QR-коды для выхода из дома пока введены не будут, разъясняют в оперативном штабе Москвы по борьбе с коронавирусом, а вот за больными новым коронавирусом, которые лечатся дома, и теми, кто с ними живет, будут наблюдать с помощью приложения, установленного на телефон, и системы городского видеонаблюдения. Оставить телефон дома и уйти не получится – на него будут приходить запросы на идентификацию по фотографии. 

«Очевидно, что пандемия не закончится быстро. Надо набраться терпения и мужества. Нам придется пережить тяжелые времена. Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы побороть беду», — написал в своем блоге Сергей Собянин.

Необычность ситуации в целом и непроясненность ряда моментов - кроме упомянутого автомобильного движения, например, вообще не предусмотрены прогулки с детьми, неясно, как корректно зафиксировать цель передвиженимя гражданина, как можно распознать с помощью видеокамеры лицо человека в медицинской маске - оставляет к новому городскому законодательному регламенту много вопросов. Оппозиция в Мосгордуме голосовала против уровня штрафов, сочтя их чрезмерными и настаивая на размере штрафа в 1 тыс. рублей.

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