Правила перехода: как не выйти за рамки самоизоляции?

Передышка перед штрафами

Режим самоизоляции в Москве и Московской области продлили до 30 апреля. Выходить на улицу в это время можно только в случае крайней необходимости. Вариантов не много: выбросить мусор (не дальше 100 метров от дома), выгулять домашнее животное (тоже в радиусе 100 м), дойти до ближайшей аптеки или магазина, добраться до работы (и обратно), обратиться за экстренной медицинской помощью, хотя предпочтительно вызывать врача на дом.

Список невелик, а вот штрафы, которые обещают нарушителям, немалые. 4 тысячи рублей за первое нарушение, совершенное пешком и 5 тысяч — за повторное. 5 тысяч и в том случае, если нарушитель был за рулем. Кроме того, могут задержать транспортное средство и отправить на штрафстоянку (еще кое-что важное об этом скажем ниже).

Должностным лицам придется платить уже 30-40 тысяч рублей только за первое нарушение, и 40-50 - за повторное. Организациям выход за рамки дозволенного обойдется в 200-300 тысяч за первый раз и 300-500 -- за повторные. Ценники, безусловно, пугающие. Особенно при учете того, что никто до конца не понимает: что же все-таки можно, что нельзя, какие аргументы будут приняты, а какие не сработают?

Принятый Мособлдумой закон практически дублирует закон о штрафах для нарушителей режима самоизоляции в Москве, принятый Мосгордумой 1 апреля, уточняет РБК.

Как пояснил накануне депутат Мосгордумы Андрей Шапошников, пока москвичей штрафовать за нарушение режима самоизоляции не будут. До публикации правил перемещения по столице. Он пояснил, что правительство Москвы и Главное управление МВД готовят проект соглашения по администрированию поправок в КоАП, принятых 1 апреля.

«Ни за передвижения по городу, ни за передвижение на автомобиле до подписания соглашения и подзаконного акта горожан штрафовать не будут. Но это не означает, что надо нарушать режим самоизоляции», — пояснил Шапошников.

Семья как один человек

При этом 3 апреля, в эфире программы «Время покажет» на Первом канале Шапошников заявил, что задачи штрафовать граждан нет, и на первый раз полицейские, обнаружившие нарушителя, обойдутся предупреждением. Но (внимание!): «Есть федеральный КоАП, есть статья о неподчинении законным требованиям сотрудника полиции. Есть указ мэра, который является нормативным актом, в котором прописаны обязанности москвичей по самоизоляции. В данном случае это будет нарушение — невыполнение законных требований сотрудника полиции», — заявил Шапошников.

Кроме того, по словам председателя Мосгордумы, штрафовать будут большие компании: «...если у подъезда будет сидеть компания из трех человек, это будет нарушение. Им за это грозит штраф в 4 тыс. рублей».

Что касается перемещения на автомобиле, до доехать до гипермаркета — не нарушение. Но… в гордом одиночестве. Или с теми гражданами, «которые вместе соблюдают режим самоизоляции».

Для того, чтобы это доказать, надо иметь при себе паспорта. Их также стоит брать с собой в случае простого совместного выхода из дома, отметил Шапошников. «Если одна семья живет вместе, находятся на самоизоляции вместе, они могут, паспорта надо взять с собой, если выходят в магазин ближайший, карман не оттянет», — заявил он.

Перемещаться можно и на такси, садясь за заднее сиденье по диагонали от водителя. Так будет соблюдаться дистанция в 1,5 метра.

Спецпропусков пока не будет

На сайте правительства Московской области поясняется, что оштрафовать за нарушение режима самоизоляции могут зараженных коронавирусом или тех, кто с ним контактировал и находится на карантине по предписанию властей. Штраф могут наложить и на предприятия, не прекратившие работу, вопреки предписаниям властей.

Что касается автомобилистов, пояснения более пространны: «нарушения будут фиксировать с помощью технологий электронного мониторинга местоположения гражданина в определенной геолокации с использованием системы городского видеонаблюдения, технических устройств и программного обеспечения», — говорится в памятке по самоизоляции. Протоколы при этом будут составлять полицейские, в том числе и транспортные.

Что касается спецпропусков, то пока, как заявил ранее Сергей Собянин, вводить их нет необходимости. При этом на сайте мэра столицы сообщается, что в ближайшее время в городе будет развернута «умная» система контроля. Как сообщила РБК пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова, власти столицы намерены ввести порядок контроля и наказание для нарушителей режима «в ближайшее время». 1 апреля в Google Play уже появилась программа «Социальный мониторинг», но в мэрии пояснили, что ее запускали в тестовом режиме.

Пропусками граждан в любом случае станут не бумажки-разносчики вирусов и бактерий, а QR-коды. Это к тому же экологично (не надо тратить бумагу) и вполне в духе цифровизации. Их анонсировали и руководство Москвы и власти Подмосковья.

Причем система города и области будет интегрированной, отметил губернатор Андрей Воробьев, пояснив, что жители Московской области не должны сталкиваться с дополнительными сложностями при поездках в столицу. Получать эти коды москвичи смогут через портал mos.ru, жители области, соответственно, через mosreg.ru. Предположительно, система будет готова уже к понедельнику, к 6 апреля.

«В случае, если она будет работать, ты заходишь на портал mosreg.ru, забиваешь свою декларацию, и, соответственно, в приложении, в электронном виде у тебя есть право по этой декларации дальше ходить, может быть, за продуктами, может быть, ты поехал на работу», — пояснил Воробьев в эфире телеканала «Россия 1».

В Нижнем уже кодируют

QR-коды в качестве пропусков начинают вводить и в других регионах. Например, в Нижегородской области. Как сообщается на сайте региона, в нем уже ввели оформление заявок, с помощью которых граждане смогут обоснованно выходить из дома - подтверждаться они будут QR-кодами. Получать их можно будет на портале «Карта жителя Нижегородской области».

По словам главы региона Глеба Никитина, там за несколько минут можно будет «составить расписание следующего дня». Те, у кого нет смартфонов, смогут подать заявку по телефону 112. Кроме того, в качестве аргумента можно предъявить заверенную работодателем справку или служебное удостоверение.

Введение подобных мер рассматривается также в Свердловской и Ульяновской областях. Так что их жители, вместе с новгородцами, а возможно и москвичами и жителями Подмосковья, в апреле будут осваивать нелегкое искусство долгосрочного планирования выгуливания собак и выноса мусора.