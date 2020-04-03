Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина проводит в пятницу, 3 апреля, в 14:00 первую онлайн пресс-конференцию о текущей ситуации и мерах по стабилизации экономики. Это первая из анонсированной Банком России серии еженедельных пресс-конференций, сообщает "Интерфакс".

Глава ЦБ расскажет, как ЦБ видит нынешнюю ситуацию, что уже сделал и что планирует сделать, чтобы снизить влияние пандемии коронавируса и волатильности на финансовых рынках на финансовый сектор, экономику и граждан.

Еженедельные пресс-конференции - это кардинальное изменение коммуникационной политики регулятора, отмечает агентство.

Как сообщил 3 апреля «Коммерсантъ», правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики не стала включать участников финансовых рынков в список системообразующих компаний. Сами же банки уже обратились к ЦБ за помощью.

Ранее Банк России анонсировал смягчение регулирования, перенос сроков нововведений в отчетности и ряд других послаблений для банков, страховщиков и прочих участников рынка. Однако, по словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, эти меры подходят для текущей ситуации. «Но она будет нарастать, и одни игроки сектора будут тянуть вниз других. Потребуются дополнительные меры, и достаточно масштабные»,— сказал он.

Ранее первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов на заседании Совета Федерации выразил уверенность, что предоставление кредитных каникул бизнесу и гражданам не ухудшит финансовую устойчивость российских банков. При этом в ЦБ считают, что кредиты, которые подверглись каникулам, не потребуют от кредитных организаций создания дополнительных резервов и переоценки категории качества.

«Мы проводили с банками конференц-коллы постоянно в течение срока подготовки этого закона. Сегодня состоялся такой конференц-колл. Конечно, банки говорят об опасениях, связанных с выпадающими доходами и выпадающей ликвидностью, и предлагают нам определенные меры, компенсирующие данные обстоятельства. Мы эти меры тоже у себя внутри обсуждаем. По нашим оценкам, эта отдельная мера безотносительно остальных мер, которые принимаются, не может повлиять на платежеспособность банков и привести к критической ситуации. Но есть и другие программы, которые также накладывают на банки определенную нагрузку, поэтому мы смотрим на ситуацию в совокупности. Ситуация управляемая», — заявил Сергей Швецов.

Банкам придется сократить выдачу кредитов

Поддержку необходимо оказывать всем участникам отечественной экономики, которые могут пострадать от затянувшегося карантина, уверен директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев. Кредитным организациям будет достаточно сложно в этом году: в 2019 году чистая прибыль банков наконец снова начала расти (1,7 трлн рублей), но из-за ухудшения качества кредитного портфеля и реструктуризации кредитов она может оказаться в этом году, как минимум, в два раза меньше.

Банкам придется сократить объемы выдаваемых кредитов, особенно самых прибыльных - потребительских, так как риск дефолтов из-за падения курса рубля и снижения зарплаты значительно вырастет, а также больше тратить на резервы. В теории реструктуризация может затронуть кредиты примерно на 14 трлн рублей с учетом физлиц и компаний, а значит потери банков могут составить около 600-700 млрд рублей, полагает эксперт. На практике это число может оказаться меньше, так как кредитору придется приложить массу усилий, чтобы убедить банки в том, что убытки возникли именно из-за коронавируса.

Здесь на помощь обязан прийти ЦБ и снизить нормативы обязательных резервов, о чем их уже попросила АБР, указывает Арсений Дадашев. Частично это было реализовано в отношении банков, которые реструктурировали кредиты компаниям из туризма и транспорта, но этого явно недостаточно: проблема начинает приобретать гораздо больший масштаб. Многое будет зависеть от величины банка: крупные банки особых затруднений не испытают, тогда как более мелкие игроки с трудом выйдут в ноль по итогам года. По предварительным расчетам, из 442 банков, существовавших на начало 2020 году, объявить о выбытии из системы могут порядка 30, что в целом вписывается в стратегию расчистки банковского сектора со стороны ЦБ, а значит не должно вызвать серьезных последствий.

Таким образом, заключает Арсений Дадашев, все же о масштабных проблемах в отрасли пока речи нет - необходимость прямого финансирования игроков со стороны государства или сокращения фискальной нагрузки в целом отсутствует. По крайней мере пока.

Если карантин будет в очередной раз продлен, то ситуация может и ухудшится. Говоря про текущую ситуацию в банковской сфере, стоит отметить, говорит эксперт, что на данный момент достаточно поддержки со стороны ЦБ. В первую очередь идет речь о снижении регулирования и обеспечения доступа к дешевой рублевой ликвидности в случае ее нехватки.

Министерство банков

Финансовый сектор отличается от других отраслей тем, что у него есть свой отдельный и весьма денежный куратор – ЦБ России, отмечает, в свою очередь, главный аналитик ТелеТрейд Марк Гойхман. Это не просто «министерство банков», а эмиссионный центр, регулятор кредитно-денежного обращения в стране. Он способен, обладая собственными ресурсами, административными возможностями, оказывать необходимую поддержку своим «подопечным» в период кризиса. И такие преимущества у финансового сектора – закономерны из-за его специфики и роли в экономике. Банки и денежные потоки – своеобразная кровеносная система организма экономики. Если в таком организме оказываются даже нежизнеспособны отдельные составляющие, например, сфера туризма или общепита, то это не несёт смертельной опасности для хозяйства в целом. Но в случае закупорки кровеносных сосудов возникают риски летального коллапса всего организма.

Поэтому поддержка финансового сектора имеет особое значение. Здесь главное – обеспечить достаточную ликвидность у банков для прохождения «кровотока» платежей, уверен аналитик. А он действительно и неизбежно будет ограничен многими «бляшками» на разных участках «сосудов», то есть снижением поступлений денег от сокращения выручки бизнеса, от кредитных каникул и «неканикулярных» невозвратов кредитов и пр. В таких условиях предоставление от ЦБ ликвидности банкам в сумме 4 трлн руб. , намеченное на ближайшие недели, может быть увеличено в связи с продлением периода нерабочих дней. ЦБ способен, по примеру других мировых центробанков, обеспечить систему необходимыми средствами в любом объёме.

Но это не означает покрытие возможных убытков ряда банков, добавляет Марк Гойхман. Средства ЦБ выступают не как «подарок», а именно как займы на возвратной основе в рамках операций репо, межбанковского кредитования и пр. Снижение прибыльности системы неизбежно, поэтому можно ожидать и банкротств в секторе, и отзывов лицензий, и сделок по поглощениям.